Suspenden operaciones en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga; Aeronáutica hizo advertencia

La Aeronáutica Civil informó que se encuentran suspendidas de manera temporal las operaciones nocturnas en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, debido a fallas en el sistema de iluminación de la pista.

La medida fue anunciada este 28 de enero de 2026 y se mantendrá vigente hasta que se restablezcan las condiciones técnicas necesarias para la operación segura de vuelos.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, la decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la seguridad operacional de las aeronaves, tripulaciones y pasajeros.

“La Aeronáutica Civil se permite informar que, debido a fallas en la iluminación de la pista del Aeropuerto Internacional Palonegro de la ciudad de Bucaramanga, se encuentran suspendidas las operaciones nocturnas”, señala el comunicado oficial sobre las 8:00 de la noche.

La entidad explicó que, una vez detectada la situación, se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de contingencias que podrían generar demoras en los vuelos programados.

“De manera inmediata, equipos técnicos activaron los protocolos pertinentes y trabajan de forma permanente para restablecer las operaciones lo más pronto posible”, indicó la Aeronáutica Civil.

Según la información suministrada, las acciones en curso buscan corregir las fallas técnicas en el menor tiempo posible, manteniendo los estándares de seguridad exigidos para la operación aérea.

Mientras tanto, las actividades aeroportuarias continuarán restringidas en el horario nocturno hasta que se restablezca la operación por parte de las autoridades pertinentes.

Las actividades aeroportuarias continuarán restringidas hasta nueva orden. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Aeronáutica Civil recomendó a los usuarios del aeropuerto y a las aerolíneas mantenerse en comunicación constante para conocer posibles cambios en los itinerarios.

“Agradecemos mantener comunicación con las aerolíneas para conocer los nuevos itinerarios y mantenerse informado por los canales oficiales”, precisó la entidad.

Hasta el momento no se ha informado una hora exacta para la reanudación de las operaciones nocturnas en Palonegro. La autoridad aeronáutica reiteró que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de sus canales institucionales, incluyendo su cuenta oficial en redes sociales.