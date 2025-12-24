Ideam advierte lluvias en medio de la celebración de Navidad: así estará el clima en Colombia este miércoles, 24 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante este miércoles, 24 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad.

Se prevé que habrá cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias aisladas en distintos puntos de estas zonas.

Lluvias en Colombia. Foto: Raúl Palacios / El País

Sobre gran parte del mar Caribe se estima que se tendrá tiempo mayormente seco, con cielo en general despejado. No obstante, podría haber lloviznas o lluvias en los sectores suroccidental y noroccidental, especialmente en el golfo de Urabá y en inmediaciones de las costas de Córdoba y Sucre.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam indica que habrá cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes, principalmente sobre su zona marítima.

Este será el clima el 24 de diciembre: Ideam advierte lluvias en varias regiones del país durante Navidad

“En contraste, se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, así como en la región Andina“, señala.

De igual manera, advierte que las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en zonas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila.

En cuanto a la ciudad de Bogotá, según el reporte, en la mañana se tendrá cielo parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas, aunque se pueden presentar lluvias ligeras en el sur y oriente.

Inundaciones por cuenta de fuertes lluvias en Bogotá. Foto: Bogotá Tránsito

Ya para la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras e incluso moderadas, especialmente en sectores del occidente, oriente y norte de la capital. Además, la temperatura máxima podría alcanzar los 21 °C.

Finalmente, en la noche se estima cielo entre parcial a mayormente nublado, que puede estar acompañado de lloviznas en las localidades del norte y oriente. En el resto del área urbana, el Ideam precisó que se tendrá predominio de tiempo seco.

Ideam entrega su pronóstico del clima para la semana de Navidad

Así estará el clima de otras ciudades principales