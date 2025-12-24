Nación

Ideam advierte lluvias en medio de la celebración de Navidad: así estará el clima en Colombia este miércoles, 24 de diciembre

Conozca lo que dice el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima durante esta nueva jornada.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
24 de diciembre de 2025, 12:34 p. m.
Fuertes lluvias en el centro de Bogotá.
Fuertes lluvias en el centro de Bogotá. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante este miércoles, 24 de diciembre, día en el que se celebra la Navidad.

Se prevé que habrá cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias aisladas en distintos puntos de estas zonas.

Desde tempranas horas de este jueves, llueve en la capital del Valle del Cauca.
Lluvias en Colombia. Foto: Raúl Palacios / El País

Sobre gran parte del mar Caribe se estima que se tendrá tiempo mayormente seco, con cielo en general despejado. No obstante, podría haber lloviznas o lluvias en los sectores suroccidental y noroccidental, especialmente en el golfo de Urabá y en inmediaciones de las costas de Córdoba y Sucre.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam indica que habrá cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes, principalmente sobre su zona marítima.

Nación

Así se rindió un sanguinario cabecilla de alias Mordisco junto con una mujer de las disidencias en Nariño

Bucaramanga

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Nación

La poderosa mujer del ELN que maneja las bases de datos para atacar a la Fuerza Pública en las regiones

Nación

Atentados y hostigamientos: los mayores retos a los que se enfrenta la fumigación con glifosato mediante drones

Nación

Conductor arrastró varias cuadras a un agente de tránsito por no acatar cierre vial; quedó en video

Barranquilla

Esta es la identidad del importante fiscal asesinado en Barranquilla; el sicario cambió su aspecto físico para evadir la justicia

Nación

Zonas de ubicación del Clan del Golfo estarán hasta diciembre de 2026 en Chocó y Córdoba: esto dice la resolución del Gobierno

Nación

Ideam advierte “lluvias intensas” durante este lunes, 22 de diciembre: así estará el clima en las ciudades principales

Nación

Ideam entrega su pronóstico del clima para la semana de Navidad

Nación

El meteorólogo Max Henríquez entregó su pronóstico del clima para Navidad: atentos en estas ciudades

Este será el clima el 24 de diciembre: Ideam advierte lluvias en varias regiones del país durante Navidad

“En contraste, se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, así como en la región Andina“, señala.

De igual manera, advierte que las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en zonas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila.

En cuanto a la ciudad de Bogotá, según el reporte, en la mañana se tendrá cielo parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas, aunque se pueden presentar lluvias ligeras en el sur y oriente.

Reportan inundaciones y encharcamientos en varias vías de la ciudad.
Inundaciones por cuenta de fuertes lluvias en Bogotá. Foto: Bogotá Tránsito

Ya para la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras e incluso moderadas, especialmente en sectores del occidente, oriente y norte de la capital. Además, la temperatura máxima podría alcanzar los 21 °C.

Finalmente, en la noche se estima cielo entre parcial a mayormente nublado, que puede estar acompañado de lloviznas en las localidades del norte y oriente. En el resto del área urbana, el Ideam precisó que se tendrá predominio de tiempo seco.

Ideam entrega su pronóstico del clima para la semana de Navidad

Así estará el clima de otras ciudades principales

  • Barranquilla: Durante la jornada se prevé predominio de tiempo seco, con cielo mayormente despejado. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se esperan condiciones secas, con cielo entre ligera y parcialmente nublado a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, podrían presentarse lloviznas o lluvias ocasionales al final de la tarde o durante la noche. (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: Predominará cielo entre parcial y mayormente nublado, con condiciones secas en la mayor parte de la jornada. (T. máx.: 20 °C).
  • Bucaramanga: Aunque se mantendrán condiciones mayormente secas con cielo entre parcial y mayormente nublado, podrían registrarse lloviznas o lluvias ocasionales al finalizar la tarde o en horas de la noche. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes, las más significativas durante la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).

Mas de Nación

Fuertes lluvias en el Centro Internacional Bogotá mayo 3 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Ideam advierte lluvias en medio de la celebración de Navidad: así estará el clima en Colombia este miércoles, 24 de diciembre

Las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, son las responsables del horror en Calamar. El alcalde dice que está bajo amenaza.

Así se rindió un sanguinario cabecilla de alias Mordisco junto con una mujer de las disidencias en Nariño

Este es el hombre que se convirtió en la víctima de este triste historia.

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Los beneficiados son delegados en los procesos, conversaciones o acercamientos de paz con el Gobierno.

La poderosa mujer del ELN que maneja las bases de datos para atacar a la Fuerza Pública en las regiones

Los clientes de Walmart que viven a menos de una milla de la tienda pueden recibir ciertos artículos que pesen hasta 10 libras en su hogar por medio de un dron en 30 minutos por una tarifa de $3.99.

Atentados y hostigamientos: los mayores retos a los que se enfrenta la fumigación con glifosato mediante drones

El hecho se presentó el pasado 22 de noviembre.

Conductor arrastró varias cuadras a un agente de tránsito por no acatar cierre vial; quedó en video

Así fue el ataque que terminó en homicidio.

Esta es la identidad del importante fiscal asesinado en Barranquilla; el sicario cambió su aspecto físico para evadir la justicia

El Gobierno se comprometió a adoptar medidas para garantizar la seguridad durante el desplazamiento del del Clan del Golfo.

Zonas de ubicación del Clan del Golfo estarán hasta diciembre de 2026 en Chocó y Córdoba: esto dice la resolución del Gobierno

La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en la sede de la Defensoría en Bogotá el 6 de octubre de 2025. Nueve años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Colombia enfrenta un claro deterioro de la situación humanitaria como resultado de una gravísima tendencia a la expansión de los grupos armados, advirtió la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, en una entrevista con AFP el lunes. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP)

Defensora del Pueblo hace duro balance del país: desigualdad, violencia, crisis social y un llamado a no seguir siendo “Colombias separadas”

El incidente comenzó cuando una patrulla atendía una riña en el barrio Los Almendros.

Videos captan disturbios y ataques a un CAI en Villa Rica, Cauca, tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial

Noticias Destacadas