Este será el clima el 24 de diciembre: Ideam advierte lluvias en varias regiones del país durante Navidad

El clima en Colombia durante los días de la Navidad estará marcado por contrastes regionales. Mientras amplios sectores del país tendrán tiempo seco y cielos parcialmente nublados, otras zonas enfrentarán un incremento de las lluvias, especialmente en el occidente.

Así lo indica el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, que entregó su balance para el periodo comprendido entre el 24 y 26 de diciembre.

Embajada de EE. UU. en Colombia y la Agencia Consular en Barranquilla hacen importante anuncio de sus servicios durante Navidad y fin de año

De acuerdo con la entidad, la mayor probabilidad de las precipitaciones durante estos días se concentrará en la región Pacífica. En contraste, las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía mantendrán condiciones mayormente secas, un patrón que se ha venido presentando a lo largo de la semana.

Para la nochebuena, el miércoles 24 de diciembre, el Ideam prevé un aumento de las lluvias en el centro de la región Pacífica y en el oriente de la Amazonía.

Las precipitaciones más fuertes se esperan en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, el occidente y sur de Antioquia, así como en Caldas, Risaralda y Quindío. En estas zonas, las lluvias podrían presentarse con mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

¿Apagar o dejar conectado el árbol de Navidad? La recomendación clave para evitar un incendio en casa

Ese mismo día también se pronostican lluvias de menor intensidad en departamentos de la región Andina como Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. En contraste, para la región Caribe y la Orinoquía predominará el tiempo seco durante la jornada. En el Archipieélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico señala la posibilidad de algunas lluvias aisladas en horas de la tarde o la noche, sin que estas sean generalizadas.

El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, las lluvias continuarán en la región Pacífica. Según el Ideam, los mayores acumulados se concentrarán nuevamente en Chocó, así como en el occidente del Valle del Cauca y en sectores de Cauca y Nariño.

Para este día también se esperan lluvias dispersas en el occidente de las regiones Caribe y Andina, con presencia de precipitaciones en zonas de Córdoba, Bolívar y Sucre.

En sectores del interior del país, durante el 25 de diciembre podrían registrarse lluvias ocasionales en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y el occidente de Huila. El pronóstico también incluye precipitaciones en algunas áreas de Caquetá y Putumayo.

En el mar Caribe colombiano se espera una disminución de las lluvias frente a días anteriores, mientras que para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipa tiempo seco durante la mayor parte de la jornada.

Anato presenta su top de destinos nacionales e internacionales imperdibles para visitar en esta Navidad y Año Nuevo

Para el viernes 26 de diciembre, el Ideam señala que la mayor probabilidad de lluvias seguirá concentrada en la región Pacífica. En la región Andina se proyecta un ligero aumento de las precipitaciones en el centro del país y en sectores dispersos del oriente, especialmente en los departamentos de Santander y Norte de Santander.

Las lluvias más fuertes previstas para este día se concentrarán en Chocó, el occidente y sur del Valle del Cauca, el occidente de Cauca y Nariño, así como en el occidente y sur de Antioquia.

Ese viernes también se esperan precipitaciones en Caldas, Tolima y el occidente de Putumayo. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico indica la posibilidad de lloviznas o lluvias de corta duración, sin que se trate de eventos persistentes.