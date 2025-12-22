Embajada de EE. UU. en Colombia y la Agencia Consular en Barranquilla hacen importante anuncio de sus servicios durante Navidad y fin de año

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y la Agencia Consular en Barranquilla hicieron un importante anuncio este lunes, 22 de diciembre, de cara a las celebridades de Navidad y fin de año.

Las entidades dieron a conocer que permanecerán cerradas sus instalaciones a partir del 24 al 26 de diciembre de 2025 y reabrirán el 29 de diciembre de 2025 para la prestación de servicios consulares de rutina y la expedición de pasaportes de emergencia.

Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante anuncio para visas tipo B1/B2 de cara al Mundial 2026; el programa de citas tiene modificación

“Adicionalmente, no habrá servicios de visas de inmigrante ni de no inmigrante disponibles durante esas fechas. Los solicitantes que tenían citas programadas para los días mencionados ya fueron informados sobre la reprogramación de sus citas”, dice el comunicado de la Embajada.

Posterior a esto, la Embajada volverá a cerrar el día de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, y reabrirá el viernes 2 de enero de 2026, y continuará atendiendo en los días siguientes de la segunda semana de enero.

Pasaportes. Foto: Colprensa

Con motivo de la tradicional celebración del Día de los Reyes Magos en Colombia, la Embajada permanecerá nuevamente cerrada el próximo lunes festivo 12 de enero de 2026.

Por otro lado, la Agencia Consular en Barranquilla anunció que sus instalaciones estarán cerradas a partir del 1 al 12 de enero de 2026 y reabrirá el martes 13 de enero de 2026.

Por último, tanto la Embajada en Bogotá como la Agencia Consular en Barranquilla permanecerán cerradas el lunes 19 de enero de 2026 con motivo del natalicio de Martin Luther King, Jr.