Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este martes, 24 de febrero: pronostica día lluvioso y nublado

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima a lo largo de esta jornada del martes, 24 de febrero.
Par la ciudad de Medellín, tal y como ha pasado en los últimos días, la institución prevé un día lluvioso que esté acompañado de un cielo mayormente nublado.
El informe señala que hay grandes probabilidades de que las precipitaciones pasen de moderadas a localmente fuertes durante el día. Además, se estima que la temperatura máxima será de 25 °C.
Para el departamento de Antioquia, el Ideam estima que por cuenta indirecta del frente frío ubicado sobre las Antillas mayores y su interacción con otros sistemas atmosféricos, se tendrán condiciones nubladas y precipitaciones de variadas intensidades.
De acuerdo con los pronósticos, en Medellín continuará el mismo comportamiento lluvioso que se ha presentado durante las últimas semanas y que ya ha ocasionado algunas situaciones de emergencia.
Recientemente, por ejemplo, se reportaron desbordamientos que terminaron anegando por completo varias vías. Afortunadamente, no hubo personas heridas de gravedad, aunque muchos habitantes tuvieron que permanecer resguardados en sus viviendas mientras pasaba la situación.
Las autoridades estiman que este panorama climático podría prolongarse al menos hasta finales de febrero. Por ello, hicieron un llamado a la comunidad para reforzar las medidas de prevención y así reducir posibles riesgos.
El Ideam también emitió una serie de recomendaciones ante la probabilidad de vientos intensos o vendavales:
- Refugiarse en un lugar seguro.
- Evitar permanecer en espacios abiertos, así como debajo de árboles o estructuras metálicas altas, debido al riesgo de descargas eléctricas.
- Suspender actividades deportivas al aire libre cuando se presenten tormentas.
- Revisar y asegurar techos y otras estructuras elevadas que puedan verse afectadas o colapsar por los fuertes vientos.
- Realizar limpieza preventiva de techos, canales y desagües para evitar obstrucciones.