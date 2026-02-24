Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este martes, 24 de febrero: pronostica día lluvioso y nublado

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima a lo largo de esta jornada del martes, 24 de febrero.

Par la ciudad de Medellín, tal y como ha pasado en los últimos días, la institución prevé un día lluvioso que esté acompañado de un cielo mayormente nublado.

Lluvias y tormentas marcarán el país mientras aumentan las alertas por deslizamientos Foto: Getty Images

El informe señala que hay grandes probabilidades de que las precipitaciones pasen de moderadas a localmente fuertes durante el día. Además, se estima que la temperatura máxima será de 25 °C.

Para el departamento de Antioquia, el Ideam estima que por cuenta indirecta del frente frío ubicado sobre las Antillas mayores y su interacción con otros sistemas atmosféricos, se tendrán condiciones nubladas y precipitaciones de variadas intensidades.

De acuerdo con los pronósticos, en Medellín continuará el mismo comportamiento lluvioso que se ha presentado durante las últimas semanas y que ya ha ocasionado algunas situaciones de emergencia.

Recientemente, por ejemplo, se reportaron desbordamientos que terminaron anegando por completo varias vías. Afortunadamente, no hubo personas heridas de gravedad, aunque muchos habitantes tuvieron que permanecer resguardados en sus viviendas mientras pasaba la situación.

Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

Las autoridades estiman que este panorama climático podría prolongarse al menos hasta finales de febrero. Por ello, hicieron un llamado a la comunidad para reforzar las medidas de prevención y así reducir posibles riesgos.

El Ideam también emitió una serie de recomendaciones ante la probabilidad de vientos intensos o vendavales: