Nación

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

La interacción con otros sistemas atmosféricos generará precipitaciones en varias regiones y condiciones marítimas adversas en el Caribe.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

23 de febrero de 2026, 7:31 p. m.
Se intensificarán las lluvias en Colombia
Se intensificarán las lluvias en Colombia Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para la semana del 23 al 27 de febrero entre fuertes lluvias, vientos y oleajes.

Según la entidad, la presencia de un nuevo frente frío, en interacción con sistemas como la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, generará condiciones de inestabilidad que provocarán un aumento de las lluvias, la nubosidad, los vientos y el oleaje en gran parte del país.

Polvo del Sahara y frente frío impactarán el clima y la calidad del aire en Colombia esta semana

De acuerdo con el informe, el frente frío ocasionará un incremento de los vientos y del oleaje en el mar Caribe, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el occidente y centro del Caribe colombiano.

Se prevén alteraciones significativas del oleaje, con alturas entre 2,0 y 3,5 metros, en sectores del litoral central de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y Magdalena.

Cartagena

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

Nación

Arroceros anuncian paro nacional a días de las elecciones legislativas: crisis en el campo

Nación

Defensa de Nicolás Petro pide excluir la confesión del hijo del presidente Gustavo Petro en entrevista a SEMANA

Bogotá

¿Le alcanza con el salario mínimo? Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026

Nación

“Colombia es responsable por el asesinato de Jesús Ramiro Zapata”, declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Bogotá

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

Nación

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: jueza le ordena al Inpec valorar el “nivel de riesgo” de alias Gabriela

Nación

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

Nación

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Nación

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Probabilidad de precipitaciones de variable intensidad”

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima un aumento en la intensidad del viento con valores entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar estos registros. El oleaje podría alcanzar alturas entre 2,3 y 3,2 metros, acompañado de lluvias intermitentes, en especial el 24 de febrero.

En términos generales, se prevé aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, especialmente los días 23, 24 y 25 de febrero, con probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Insular, Pacífica, Andina, Caribe y Amazonia.

En Bogotá se estima probabilidad de lluvias durante las tardes, con mayor intensidad en sectores del norte y occidente de la ciudad. La temperatura del aire variará entre aproximadamente 9 °C y 20 °C.

Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales.
Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales. Foto: Ideam

Para el resto del día de este lunes 23 de febrero se pronostica un incremento significativo de las lluvias de moderadas a fuertes en departamentos como Magdalena, Cesar, sur de La Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas. También se esperan lluvias de menor intensidad en Meta, Vichada y Guainía.

El martes 24 predominarán las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional. Las lluvias fuertes se concentrarán en el golfo de Urabá y en amplias zonas de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Las precipitaciones de menor intensidad se prevén hacia sectores de los departamentos de Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá y sur de Vichada. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son esperadas lluvias moderadas, especialmente en el sector marítimo.

Para el miércoles 25 se prevé un descenso relativo de las precipitaciones en la región Caribe, aunque continuarán lluvias de moderadas a fuertes en distintos sectores del país, especialmente en el golfo de Urabá, Antioquia, nororiente de Magdalena, sur de La Guajira, Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Las lluvias de menor intensidad se prevén hacia el norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, sur de Bolívar y Sucre, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Caquetá, suroriente de Vichada, Guainía y sur de Guaviare. En la zona insular se esperan lluvias intermitentes y de carácter ligero para este día.

El jueves 26 persistirán las condiciones nubosas sobre las regiones Pacífica, Andina, Amazonia y sur del Caribe, con lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, Córdoba, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, el Eje Cafetero y departamentos del Pacífico.

Lluvias de menor intensidad en Norte de Santander, nororiente de Magdalena, Sucre, Meta, Guaviare, sur de Vichada y Guainía.

Mientras que durante ese día en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones secas, no se descartan lloviznas, especialmente en el área marítima.

Finalmente, el viernes 27 se esperan acumulados elevados en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica y sur del Caribe, mientras que en la zona insular del Caribe colombiano se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Las precipitaciones de menor intensidad en sectores del nororiente de Magdalena, Sucre, Norte de Santander, Huila, Meta, Caquetá, Vichada, Guainía, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

