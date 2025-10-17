Nación
Ideam pronosticó cómo estará el clima durante este viernes 17 de octubre: hay advertencia para varias zonas
La institución entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima en las principales ciudades durante esta nueva jornada.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima para las diferentes ciudades durante este viernes, 17 de octubre.
De acuerdo con la institución, durante esta jornada se prevén lluvias de distinta intensidad, incluso algunas estarán acompañas de tormentas eléctricas, en zonas de las regiones Pacífica, Caribe, Andina, Amazonia y Orinoquia.
Los mayores acumulados de precipitaciones se darán en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Choco, Valle de Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare.
De igual manera, se estima que habrá lluvias de menor intensidad en áreas de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Huila y Tolima.
En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera, según el pronóstico, que haya lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en la zona marítima.
Para la ciudad de Bogotá, el Ideam indicó que en la mañana habrá nubosidad variable con tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ocasionales en sectores del suroccidente, más precisamente en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme.
Ya en horas de la tarde la nubosidad aumentará progresivamente, lo que estará acompañado de lluvias de variada intensidad en diversos sectores de la capital, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Usme. Además, se esperan precipitaciones ligeras en otros sitios.
Finalmente, en la noche se estiman condiciones de nubosidad variada y predominio de tiempo seco, exceptuando algunas lloviznas esporádicas en sectores dispersos de la ciudad, específicamente en Suba, Engativá, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy.
El clima en otras ciudades
- Barranquilla: se prevé cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mañana y parte de la tarde. Al finalizar la tarde se esperan lluvias de variada intensidad. (T. máx.: 32 °C).
- Cartagena: de espera cielo parcialmente nublado, condiciones secas en la mañana y parte de la tarde. Al finalizar la tarde y parte de la noche se espera lluvias de variada intensidad. (T. máx.: 30 °C).
- Medellín: se pronostica cielo mayormente nublado, para la tarde y noche se esperan lluvias de variada intensidad. (T. máx.: 27 °C).
- Tunja: se prevé cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte de la jornada. No se descarta lloviznas o lluvias ligeras en horas de la tarde. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: se estima cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes durante toda la jornada (T. máx.: 28 °C).
- Cali: se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en las jornadas de la tarde y noche. (T. máx.: 29 °C).