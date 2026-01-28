Nación

Iglesia católica pide respeto a la libertad religiosa en Colombia tras declaraciones del presidente Petro sobre las bases del catolicismo

La Conferencia Episcopal recordó el marco constitucional que protege las creencias religiosas en el país.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

29 de enero de 2026, 3:48 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

La Conferencia Episcopal de Colombia emitió este 28 de enero un pronunciamiento en el que reafirma la fe de la Iglesia Católica en Jesucristo y hace un llamado al respeto por la libertad religiosa y de cultos en el país.

“La Iglesia Católica en Colombia reafirma su fe en Jesucristo, nuestro Salvador, en quien tenemos puesta nuestra esperanza”, indica el texto, en el que se subraya que su nombre “reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios Verdadero”.

El pronunciamiento también hace referencia al marco jurídico colombiano que protege la libertad religiosa. Según la Conferencia Episcopal, la Constitución de 1991, la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional y el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 “obligan al respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias”.

En ese sentido, se afirma que “ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos”.

De acuerdo con el documento, corresponde al poder público proteger las creencias de las personas y “mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las confesiones religiosas”. Los obispos insistieron en que esta protección es fundamental para garantizar la convivencia y el respeto mutuo en una sociedad plural.

La Conferencia Episcopal también invitó a los fieles a profundizar en el conocimiento de la fe católica. “Los Obispos de Colombia invitamos a todos a leer asiduamente los evangelios y a repasar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica”, señala el texto.

Así mismo, extendieron la invitación a quienes tengan dudas sobre la figura de Jesús a informarse en las fuentes de los evangelios y “evitar cualquier ligereza al respecto”.

Finalmente, el pronunciamiento reiteró el respeto de la Iglesia por las instituciones y las leyes colombianas, así como su compromiso con la paz y la sana convivencia. En ese contexto, pidió que se respete también su derecho “a profesarla y a difundirla por el testimonio y por la enseñanza”.





