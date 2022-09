Esta fue la fuerte advertencia que les hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a los ganaderos, aunque hoy son víctimas de invasiones en todo el país

En algunas zonas del país se viene presentando una problemática que preocupa seriamente a los empresarios, entre ellos a los ganaderos. Se trata de la invasión de tierras, donde un gran número de personas invaden propiedades privadas y no existe conciliación alguna que logre convencerlos de que desalojen pacíficamente.

Es por ello que, en algunas regiones, los ganaderos han creado lo que han llamado “brigadas solidarias” para hacerle frente a los invasores de tierras. De hecho, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, ha advertido que si les toca actuar en “manada”, lo harán.

Ante ese panorama, en las últimas horas se pronunció el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien dijo que la Policía ha venido actuando ante las ocupaciones ilegales de predios por parte de campesinos, comunidades afro e indígenas, motivo por el cual dijo no justificar que los ganaderos tomen justicia por mano propia.

“Es intolerable que haya justicia por mano propia. Lo que me comenta el general Sanabria es que los ganaderos han definido un plan de trabajo conjunto y yo pronto tendré una reunión con sus representantes. No hay ninguna posibilidad de que estos temores de volver a organizarse en fuerzas de autodefensa se pueda concretar”, dijo el jefe de la cartera de Defensa, a la salida de un debate de control político en el Senado de la República.

El ministro de Defensa también fue enfático en decir que, si transcurren 48 horas iniciales de la invasión de las tierras y la fuerza pública no intervino, ya será responsabilidad de una autoridad judicial proceder con procesos de restitución y recuperación de los predios.

A propósito, este martes en Vicky en Semana, un grupo de ganaderos, en cabeza de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirieron a la invasión masiva de propiedades privadas, algo que se ha convertido en un serio problema que los ha obligado a reaccionar como gremio.

Por tal razón, los ganaderos dijeron que, por el hecho de impedir que los invasores se apropien de sus tierras, no los pueden llamar paramilitares.

“En cierta manera nos va a afectar la vida profesional y el buen nombre que tenemos nosotros”, dijo el ganadero Juan Fernando Gaviria.

Por su parte, Jorge Hernán Mejía, otro de los ganaderos invitados en Vicky en Semana, opinó que no era posible que los llamaran paramilitares por el hecho de defenderse de los invasores.

“Para mí eso no es paramilitarismo, pedir auxilio, pedir a la fuerza pública que nos apoye, que nos ayude a defender la propiedad privada, yo creo que eso no es paramilitarismo. Pedirle al Gobierno, a las diferentes instancias como la Asociación de Ganaderos, las diferentes asociaciones: ‘oiga, por favor, ayúdenos, apoyémonos, bajemos juntos a hablar con la gente’, yo creo que eso no es paramilitarismo”, indicó el empresario Mejía.

El ganadero Mejía también recalcó que desde ese gremio en ningún momento están patrocinando el uso de armas de fuego a otras personas para que cuiden sus propiedades y tampoco están amenazando a quienes invaden sus tierras.

“Estamos es pidiendo acompañamiento para ver si amontonados nos respetan, porque esto ya llegó al extremo de la ‘sinvergüenzura’”, señaló Mejía.

Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, recordó en Vicky en Semana que en los años 70 y 80 hubo en Colombia un “genocidio ganadero” y que en aquel entonces nadie dijo nada al respecto. Pero, que ahora que ellos están tratando de defender sus propiedades, los llaman paramilitares por crear las “brigadas solidarias”.

“Que los ganaderos comprendan que este tema no lo vamos a resolver con las armas ni lo vamos a resolver solos. Lo vamos a resolver solo en la medida en que tengamos un sentimiento de solidaridad con el afectado y también de acompañamiento a la fuerza pública. Quizá de la crítica que yo le hago al sector ganadero, y lo hago de manera permanente, es que dejan solo al afectado. No, no, aquí vamos a actuar como lo decía ayer el presidente Petro, en manada”, señaló Lafaurie.

En una nueva intervención, Juan Fernando Gaviria dijo que tuvo la experiencia recientemente de escuchar a los invasores de una de sus propiedades y que estos le manifestaron que no iban a desalojar los predios a pesar de que era algo ilegal.

Por tal motivo, consideró que se debe ser prudente al momento de entablar una conversación con los invasores de tierras, porque casi nunca se llega a un acuerdo con ellos.

“No me quedó un buen sabor, porque de todas maneras es algo que, cuando uno no lo ha experimentado, un enfrentamiento no sería lo mejor. Creería que esas conversaciones ―con los invasores― deberían ser llevadas a un nivel diferente. Yo les decía, ‘salgan y posteriormente pueden hablar con la Alcaldía para que vean cómo pueden solucionarle el problema’ (...) En una invasión o una ocupación, uno se está enfrentando con quien entra a su casa y pues hablar con quien entra a su casa de una manera normal, conciliadora, casi nunca se da”, advirtió en Vicky en Semana el ganadero Gaviria.