Invitan a masiva movilización para exigir la libertad de policías, miembros del CTI y militares secuestrados

La ONG Hijos Héroes de Colombia, que agrupa a familiares de militares, miembros del CTI y Policías secuestrados, invitó a una masiva movilización para exigir su libertad.

Será a la 1:00 p.m. el domingo 9 de noviembre desde el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, hacia la Plaza de Bolívar.

“Nos vimos en la necesidad de salir a marchar, iremos vestidos de camiseta blanca y con cadenas porque vamos a hacer un acto simbólico”, le dijo a SEMANA María Alejandra Vallejos, vocera de la ONG.

La marcha será por la libertad de cuatro militares, tres policías y dos miembros del CTI secuestrados desde hace meses.

En el caso de estos últimos y de dos policías de la Dijín la angustia se centra en el reciente anuncio de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someterles a un “juicio político”.

Estos son los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) que permanecen secuestrados. No hay pruebas de supervivencia. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Es un juicio criminal”, dijo la vocera de Hijos Héroes de Colombia.

Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, los agentes del CTI que fueron secuestrados por el ELN hace más de tres meses.

“En ejercicio de nuestra juridicidad de fuerza insurgente, comunicamos que al frente de Guerra oriental Comandante en jefe Manuel Castaño, desde hace varias semanas, hemos propuesto un canje de prisioneros, pero agotadas la gestiones para una solución amigable y negociada con el Gobierno y la Fiscalía, hemos resuelto…”, señala inicialmente el comunicado del ELN.

“Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, y el patrullero John Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Hoyos Murcia, de la dirección de investigación, criminal e Interpol de la Policía, pasarán a un juicio político revolucionario, donde podrán recibir penas de prisión de tres a siete años”, continúa el texto.

Las familias de los agentes del CTI han pedido, de manera reiterada, a la Fiscalía que adelante las gestiones necesarias para lograr la liberación de los funcionarios. Sin embargo, hasta el momento, todos los esfuerzos han sido infructuosos.

Uno de los agentes del CTI secuestrado había instado hace meses en un video conocido como prueba de supervivencia a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a agilizar “la gestión” del Gobierno de Gustavo Petro “ante el ELN”.