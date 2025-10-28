Ministro Pedro Sánchez sobre funcionarios secuestrados: “Si ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos”

“El secuestro no es un acto político. Es un crimen”, esto dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “A pesar del dolor y la incertidumbre del secuestro, las familias de nuestros héroes no están solas y mantendremos la esperanza. Todo el Estado está con ustedes”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

“Si el ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos. Es más, tienen la oportunidad de desmovilizarse, háganlo, su familia también los espera”, agregó.

Luego, cuestionó el sentido de revolución del grupo insurgente ante estos actos: “No entiendo qué hay de revolucionario secuestrar. No entiendo qué hay de revolucionario llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI. No entiendo qué de revolucionario tiene evitar que se le lleve paz, salud, educación y trabajo digno a la gente de Arauca”.

El alto funcionario se refiere al plagio de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Ambos fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca.

También fueron secuestrados en ese departamento, el pasado 20 de julio, el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza.

En un video publicado esta semana, el ELN asegura que someterá a los secuestrados a un “juicio revolucionario” y que podrán tener penas entre tres y siete años de permanecer en cautiverio bajo el dominio del grupo armado.

“No entiendo qué hay de revolucionario secuestrar. No entiendo qué hay de revolucionario llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI", dijo Sánchez. | Foto: afp

“En ejercicio de nuestra juridicidad de fuerza insurgente, comunicamos que al frente de guerra oriental comandante en jefe Manuel Castaño, desde hace varias semanas, hemos propuesto un canje de prisioneros, pero agotadas la gestiones para una solución amigable y negociada con el Gobierno y la Fiscalía, hemos resuelto…”, señaló el comunicado del ELN.

“A diferencia del régimen que aplica una justicia desproporcionada, brutal y punitiva contra el ELN y los luchadores sociales, el ELN se orienta hacia una justicia diferenciada a los operadores y preserva la vida. Seguimos en disposición de acuerdos humanitarios en el caso de los prisioneros”, dijo el grupo armado ilegal en esa comunicación.

“Me encuentro preocupado por la situación en la cual estoy (…) Tengo problemas de salud, soy hipertenso, tengo un problema de vesícula y necesito, por favor, que ustedes nos colaboren para salir de esta situación”, dijo uno de los funcionarios del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo.