Suscribirse

NACIÓN

Ministro Pedro Sánchez sobre funcionarios secuestrados: “Si ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos”

El alto funcionario cuestionó la “revolución” del grupo guerrillero. “No cederemos al chantaje ni a la intimidación”, aseguró tras la amenaza del grupo de “enjuiciarlos”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 11:28 a. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que sí se debe mantener la cooperación con Estados Unidos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“El secuestro no es un acto político. Es un crimen”, esto dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “A pesar del dolor y la incertidumbre del secuestro, las familias de nuestros héroes no están solas y mantendremos la esperanza. Todo el Estado está con ustedes”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

“Si el ELN tiene algo de sentido humano, lo mejor que puede hacer es liberarlos. Es más, tienen la oportunidad de desmovilizarse, háganlo, su familia también los espera”, agregó.

Contexto: “Como no hubo canje, habrá juicio”, la amenaza del ELN a agentes del CTI secuestrados hace tres meses

Luego, cuestionó el sentido de revolución del grupo insurgente ante estos actos: “No entiendo qué hay de revolucionario secuestrar. No entiendo qué hay de revolucionario llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI. No entiendo qué de revolucionario tiene evitar que se le lleve paz, salud, educación y trabajo digno a la gente de Arauca”.

El alto funcionario se refiere al plagio de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Ambos fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca.

Revelan pruebas de supervivencia de los agentes del CTI secuestrados por el ELN

También fueron secuestrados en ese departamento, el pasado 20 de julio, el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza.

En un video publicado esta semana, el ELN asegura que someterá a los secuestrados a un “juicio revolucionario” y que podrán tener penas entre tres y siete años de permanecer en cautiverio bajo el dominio del grupo armado.

El ELN tiene presencia en la mayoría de municipios del Chocó. Con este paro armado, pretenden frenar el avance del Clan del Golfo y otros grupos al margen de la ley. Istmina es una de las ciudades más afectadas.
“No entiendo qué hay de revolucionario secuestrar. No entiendo qué hay de revolucionario llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI", dijo Sánchez. | Foto: afp

“En ejercicio de nuestra juridicidad de fuerza insurgente, comunicamos que al frente de guerra oriental comandante en jefe Manuel Castaño, desde hace varias semanas, hemos propuesto un canje de prisioneros, pero agotadas la gestiones para una solución amigable y negociada con el Gobierno y la Fiscalía, hemos resuelto…”, señaló el comunicado del ELN.

Contexto: Agentes del CTI y la DIJIN fueron secuestrados por el ELN: publicaron las pruebas de supervivencia

“A diferencia del régimen que aplica una justicia desproporcionada, brutal y punitiva contra el ELN y los luchadores sociales, el ELN se orienta hacia una justicia diferenciada a los operadores y preserva la vida. Seguimos en disposición de acuerdos humanitarios en el caso de los prisioneros”, dijo el grupo armado ilegal en esa comunicación.

Me encuentro preocupado por la situación en la cual estoy (…) Tengo problemas de salud, soy hipertenso, tengo un problema de vesícula y necesito, por favor, que ustedes nos colaboren para salir de esta situación”, dijo uno de los funcionarios del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo.

“Llevamos tres meses y no se ha podido llegar a un acuerdo. Le solicitamos encarecidamente realizar algún tipo de acuerdo para poder retornar a nuestros hogares. Trabajamos para el Gobierno nacional, (…) necesitamos regresar a nuestro hogar”, agregó Frankesley Hoyos Murcia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María José Pizarro recibe “nuevo golpe” en medio de la disputa en el Pacto Histórico

2. Así se cocinó el aterrizaje de Juan Carlos Pinzón al partido de Ingrid Betancourt: las conversaciones empezaron en junio de 2025

3. Gobernador DeSantis impulsa clubes conservadores en escuelas de Florida y desata una nueva controversia

4. Delantero de Selección Colombia se confiesa y pide llegar a Nacional: “Es lo que más quiero”

5. “Estamos librando una guerra”: la dura amenaza de Donald Trump a los cárteles de drogas en la región

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pedro SánchezMinisterio de DefensaELNsecuestro

Noticias Destacadas

HELICÓPTERO MI-17.

Alertan presunta negligencia en la póliza del millonario contrato para mantenimiento de helicópteros MI17

Redacción Semana
Iniciativa de ecopuntos de Julián Uscátegui

Propuesta del concejal Julián Uscátegui se hace realidad: Ecopuntos fijos buscan erradicar los botaderos ilegales en Bogotá

Redacción Semana
Este es el hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía, en Bogotá.

Identifican al hombre que fue asesinado frente al búnker de la Fiscalía: sería un poderoso capo con oscuro pasado

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.