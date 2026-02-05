Nación

Jennifer Pedraza ganó round: Fundación San José deberá entregar información sobre títulos de servidores públicos

La institución educativa perdió una tutela y tendrá que darle los datos a la congresista, quien sigue de cerca el supuesto cartel de títulos.

Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
5 de febrero de 2026, 4:48 p. m.
Fundación San José y la congresista Jennifer Pedraza.
Fundación San José y la congresista Jennifer Pedraza. Foto: Foto 1: Fundación San José / Foto 2: Semana

La congresista Jennifer Pedraza le ganó un nuevo pulso judicial a la Fundación San José y la institución le deberá entregar información sobre los títulos que recibieron ciertas personas que hoy en día son servidores públicos.

Todo se dio a raíz de las dudas que hay sobre estos diplomas, ya que se han conocido más casos como el de Juliana Guerrero, quien se graduó aparentemente sin asistir a clase y sin presentar la Prueba Saber Pro.

Fundación San José y una persona graduándose.
Fundación San José y una persona graduándose. Foto: Foto 1: Fundación San José / Foto 2: Getty Images

Por medio de un comunicado, la universidad confirmó que le fue informado un fallo de tutela en el que un juez constitucional le ordena entregarle los datos de cómo se dieron los títulos de estas personas y otra información relevante.

La solicitud se refiere a datos personales de la actividad académica de personas egresadas de esta casa de estudio, que de una forma u otra están vinculadas con el Estado”, indicó.

Emergencias en Córdoba: UNGRD envía 10 toneladas más de ayudas para miles de afectados y maquinaria amarilla para obras

Dos mujeres serán las líderes de la Corte Constitucional: se trata de la nueva presidenta y vicepresidenta

“Fue un abuso sexual sistemático”: la acusación contra un exdirectivo de la Fiscalía por abuso a una subalterna. ¿De quién se trata?

Reaparece alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras, organizando una “caravana de paz”

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Advierte el Ideam hasta cuándo lloverá en Colombia: en estas zonas caerán con mayor fuerza las lluvias

Conozca cómo cambiará el pico y placa en Medellín para este viernes, 6 de febrero: así funcionará la rotación

Jennifer Pedraza destapa más irregularidades en la Fundación San José: “Hay 35 casos idénticos a los de Juliana Guerrero”

Piden intervenir la Fundación San José: Jennifer Pedraza encontró 779 irregularidades en títulos universitarios

Sigue escándalo por contrataciones del Gobierno Petro: Colpensiones creó 800 cargos tercerizados a través de una empresa privada

Asimismo, precisó que se trata de información que, conforme a la normatividad vigente y la jurisprudencia constitucional, incluye aspectos de carácter público y de naturaleza semiprivada.

En ese sentido, la Fundación San José dejó en claro que es respetuosa de la ley y, por lo mismo, dará cumplimiento a lo que ordenó el juez, teniendo en cuenta los términos, las condiciones y los alcances definidos en la sentencia.

“De manera complementaria, se informará a cada uno de los egresados involucrados sobre las condiciones y circunstancias bajo las cuales se realizará la entrega de la información relacionada con su situación académica personal, garantizando el respeto por el debido proceso y la protección de sus derechos”, señaló.

Jennifer Pedraza le hace exigencia en vivo a Petro tras sacar a la luz prueba reina contra Juliana Guerrero: “Últimas consecuencias”

De la misma forma, la institución afirmó que le solicitará a la Personería de Bogotá que haya un acompañamiento, con el objetivo de brindar protección y amparo a los derechos constitucionales de la organización educativa, así como de sus estudiantes y egresados.

“La U. San José continuará actuando con responsabilidad, transparencia y rigor institucional, y mantendrá informada a la opinión pública y a su comunidad universitaria a través de los canales oficiales correspondientes”, concluyó.

A través de su cuenta de X, Jennifer Pedraza celebró la decisión y precisó que se trata de información sobre 1.276 funcionarios públicos, dentro de los cuales al menos 779 tienen irregularidades por inconsistencias causadas por la universidad.

