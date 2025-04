Juan Guillermo Monsalve, desde el 2012, estaba buscando declaraciones para “hundir” al expresidente Uribe, advierte un exparamilitar

“Íbamos hablando en el camino y él me dijo (en referencia a Monsalve) que si teníamos algo en contra para ayudar a hundir al doctor Álvaro Uribe Vélez, que no nos negáramos”, detalló el testigo de la Fiscalía.

“Esa es una ganancia para uno. Yo me motivé por eso”, precisó Sinaí. Frente a las preguntas de la abogada, el exparamilitar aseguró que no tenía información de ello y que no había tenido contacto con el expresidente, a quien solamente identificaba por las noticias.