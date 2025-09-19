José Manuel Vera Sulbarán, conocido con el alias de Satanás, es el cabecilla de la organización criminal del Tren de Aragua en Colombia, responsable de múltiples crímenes: asesinatos, secuestros, extorsiones, desmembramientos y desapariciones.

Hace tres años y después de un esfuerzo institucional con la Policía, se logró su captura, pero ahora el proceso quedó, según la jueza del caso, abandonado.

Caracol Radio reveló las audiencias que advierten las denuncias de la jueza sobre la escasa participación de la Fiscalía en las audiencias preparatorias para un eventual juicio en contra de alias Satanás.

En ellas, se señala desinterés del ente acusador, al punto que el fiscal del caso hasta se fue de vacaciones sin informar al despacho.

Alias Satanás aceptó su responsabilidad en crímenes atroces. | Foto: Captura de pantalla

En plena audiencia, la jueza advirtió que envió comunicados a las directivas de la Fiscalía, entre ellas la propia fiscal Luz Adriana Camargo, pero hasta el momento nadie ha respondido a los reclamos de la judicatura.

“Un total descuido de la Fiscalía”, advirtió la jueza en las diligencias en las cuales hizo las advertencias.

La jueza también aseguró que se comunicó en diferentes oportunidades con el vicefiscal Luis Gilberto Guerrero y la delegada de seguridad territorial, Deicy Jaramillo, y en ninguna oportunidad recibió respuesta, más allá de que se había designado un fiscal de apoyo.

Sin embargo, ni el fiscal de apoyo, ni el titular, se acercaron a las audiencias.

“No se han podido realizar durante el año por causa atribuible a la Fiscalía 11 Especializada y que ha afectado no solo los plazos en cuanto a vencimiento de términos, plazos en cuanto a términos de prescripción, los derechos que les asisten a las víctimas de verdad y justicia pronta porque una verdad que se consigue diez años más tarde ya no es una verdad real”, dijo la jueza.

Asegura la judicatura que son más de cien las audiencias que se han programado y que no se han podido desarrollar por la Fiscalía, lo que se convierte en un riesgo de prescripción, no solo del proceso que se adelanta contra alias Satanás, sino contra otro grupo de integrantes de esa misma organización criminal, el Tren de Aragua, la misma que dejaba cuerpos desmembrados por las calles de Bogotá.

“La doctora Deicy, de cinco comunicaciones que le he remitido, en ninguna ha contestado y aquí debo dejar otra observación: en otros dos asuntos donde hay también agencia especial, las señoras procuradoras, doctora Gina y Jannet, han enviado correos directamente a la señora fiscal informando esta situación, sin ninguna respuesta por parte de ellas”, explicó la jueza.

Para la funcionaria resulta insólito tener que insistirle a la Fiscalía que envíe un delegado y esté presente durante las audiencias, que ellos mismos solicitaron para lograr una condena en contra de alias Satanás.

Advierte que seguirá insistiendo ante el ente acusador para que tome medidas en este asunto y llame la atención del fiscal a cargo del proceso.

Alias Satanás durante la deportación a Colombia. | Foto: Migración Colombia.

“Lamentable y tristemente seguiré insistiendo, enviando mis correos, tocando puertas para ver si en algún momento se soluciona una situación que lo único que está haciendo es entorpecer el desarrollo de las actividades del despacho. Repito, llevamos más de cien audiencias entre las que le contabilicé el primer periodo”, advirtió la jueza.