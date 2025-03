El primero en salir pintado fue el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, pero su nombre ya es fotografía en el expediente, no tanto como el de Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, quien —según la Fiscalía— se encargó de direccionar contratos para mitigar el impacto climático en tres municipios del norte del país.

"La verdad no siempre es el camino más seguro". Así fue el acto de perdón de Olmedo López tras la nueva imputación de la Fiscalía por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

“Para direccionamiento de la contratación, estos proyectos contractuales objeto de la presente imputación no alcanzaron a celebrarse por la Unidad en razón al escándalo de irregularidades en la contratación de la entidad… Los hechos jurídicamente relevantes del delito de interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el proyecto contractual”, señaló la Fiscalía.

Los dos exdirectivos de la UNGRD no aceptaron su responsabilidad en los hechos que fueron imputados por la Fiscalía, no porque no los cometieran, sino porque se encuentran en un proceso de colaboración con la justicia, a través de un preacuerdo y un principio de oportunidad. Los datos revelados por el ente acusador confirman las denuncias que se hicieron en su momento y que fueron presentadas por SEMANA.