“No aportaría ningún argumento legal al juicio, no se puede tener en cuenta, ni en consideración, para afirmar o no la verdad de sus afirmaciones. En todo caso, su señoría [refiriéndose al juez], la realización de esta pericia resulta inconducente de la manera en que se plantea por la defensa, no puede efectuarse una valoración psicológica a una persona sin que el experto haya adelantado reuniones o valoraciones personales previas”, dijo la Fiscalía.