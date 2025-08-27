“La paz total ha incentivado el secuestro de los militares”: almirantes y generales (r) se van de frente contra Petro

El nuevo secuestro de 33 militares en el departamento del Guaviare, despertó la indignación entre almirantes y generales retirados, quienes acusaron al presidente Gustavo Petro y a su política de paz total de incentivar estos ataques contra la fuerza pública.

Luego de acciones militares, pobladores vienen realizando asonadas contra la fuerza pública. | Foto: Octava División del Ejército Nacional

Para el excomandante de la Armada, y presidente del cuerpo de almirantes y generales en retiro, Hernando Wills, la política de paz total del presidente Gustavo Petro es la responsable directa del aumento de secuestros de militares.

“Estos secuestros desmotivan a la tropa y le bajan la moral. Es urgente que el Estado tome medidas para frenar esta táctica de los grupos criminales, que lo único que busca es frenar la dinámica operacional de la fuerza pública”, explicó el oficial retirado.

A la táctica que hizo referencia Wills fue a la de los grupos criminales de usar a la población civil para secuestrar a los integrantes de la fuerza pública, como ha venido ocurriendo en el Cauca y ahora en Guaviare.

Por su parte, el general en retiro Guillermo León, presidente de Acore (Asociación de Militares Retirados de las Fuerzas Militares), las disidencias de las Farc descubrieron que usar a la población civil para hacer asonadas era efectiva para frenar el avance de las tropas.

Oficiales en retiro culpan al presidente Petro del aumento de las asonadas y secuestros contra la fuerza pública en el país. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Asimismo, indicó que esta táctica ha resultado efectiva para los criminales en deterioro a las acciones del Estado que no ha podido ponerle freno a la compleja situación.

Recordó el caso reciente en El Plateado, Cauca, donde se presentaron varias capturas por el secuestro de 57 militares, pero quedaron en libertad sin entregar mayores explicaciones las autoridades judiciales.

“Se está desmoralizando a la tropa, estos secuestros afectan la dignidad de los militares porque se sienten humillados y vilipendiados”, dijo el general León.

La situación parece estar saliéndose de control. Las Fuerzas Militares reportaron más de 20 asonadas en lo corrido del año contra las tropas, algunas de ellas han terminado en el secuestro de uniformados.

Para el caso del Guaviare, la afectación a los militares se dio luego de que un comando de operaciones especiales ubicara a alias Dumar, cabecilla de las disidencias de las Farc y lo abatiera.

Cuando se iba a realizar la extracción del grupo de uniformados que participó en la operación militar, la comunidad impidió su movilización.

#AEstaHora me dirijo a #SanJoséDelGuaviare junto al @COMANDANTE_EJC para coordinar directamente la liberación de nuestros 33 valientes Soldados y Marinos, secuestrados en zona rural del municipio de El Retorno desde el pasado lunes.



No descansaremos hasta verlos de nuevo seguros… pic.twitter.com/24IiJSgudt — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) August 27, 2025