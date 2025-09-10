Las excusas de la defensa de Camilo Romero que habrían obligado a un magistrado a ponerle abogado de oficio

Un enorme debate jurídico se ha desatado en Colombia después de que el pasado lunes 8 de septiembre, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, se retiró de la audiencia de juicio que avanza en su contra después de que el magistrado Ariel Torres, integrante de la Sala de Primera Instancia, le designó una abogada suplente ante la ausencia de su abogado defensor, Miguel Ángel del Río, por un tema de salud.

SEMANA conoció por fuentes dentro del proceso que esa decisión del togado se justificó en la cantidad de maniobras que ha venido adelantando la defensa del exgobernador de Nariño y exembajador de Colombia en Argentina, con el fin de lograr que el proceso prescriba.

Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Magistrados Blanca Barreto (izq), Jorge Caldas (cen) y Ariel Torres (der). | Foto: Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Aunque las jugaditas de Miguel Ángel del Río estarían justificadas al presentar incapacidades médicas y otros recursos, sus excusas se habrían vuelto reiteradas, a tal punto que el proceso no ha podido avanzar. Fue razón suficiente para que el magistrado Ariel Torres decidiera nombrar un abogado de oficio para defender a Romero.

Esa decisión desató la insatisfacción del exgobernador en Nariño, quien manifestó en plena diligencia: “¿No era lo mínimo enterarme de que tenía una abogada de oficio para al menos vincularla al proceso, para al menos trabajar articuladamente en una estrategia de defensa? Ni siquiera me enteré de esa situación y ni siquiera ella conoce la estrategia de defensa”.

Hoy hago esta denuncia, de algo que nunca había ocurrido en la historia de Colombia:



El magistrado de la Corte Suprema, Ariel Augusto Torres, ha vulnerado mi derecho fundamental a la defensa. Me ha impuesto a una defensora de oficio en reemplazo de mi abogado de confianza Miguel… pic.twitter.com/DZxBS55wNJ — Camilo Romero (@CamiloRomero) September 9, 2025

De hecho, la situación generó varias reacciones de abogados penalistas como Iván Cancino, quien manifestó a través de su cuenta de X que el juicio contra Camilo Romero no podía continuar con esa situación porque se estaría “violando garantías de la defensa”.

Sin embargo, esta revista conoció que al interior de la Sala de Primera Instancia hay una especie de malestar, pues mientras la defensa del exembajador en Argentina se estaría basando en una supuesta conducta irregular del magistrado Torres, las reiteradas excusas de Del Río tendrían en riesgo una posible prescripción del proceso.

El precandidato presidencial Camilo Romero durante su juicio ante la Corte Suprema de Justicia. | Foto: No

Si se llega a presentar esa situación, la Corte Suprema de Justicia perdería el derecho de investigar y juzgar a Camilo Romero, el exgobernador de Nariño procesado por varios delitos relacionados con las presuntas irregularidades que se habrían dado durante un contrato para vender más de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño en el año 2016.

A las 3:00 p. m. de este miércoles, 10 de septiembre, continuará el juicio contra Camilo Romero con la incertidumbre de si Miguel Ángel del Río acompañará a su cliente o la defensora de oficio tomará su representación.

SEMANA conoció que durante la diligencia que se desarrollará en las próximas horas, la Corte Suprema de Justicia expedirá un documento en el que dejará en evidencia, las múltiples excusas que ha utilizado el abogado Miguel Ángel del Río dentro de este proceso.

¿Qué responde Miguel Ángel del Río?

SEMANA se contactó con el abogado Miguel Ángel del Río para conocer su postura frente a esta situación. Explicó que la abogada de oficio designada en el proceso, llegó antes de que él tomará la defensa del exgobernador en Nariño.

Además, explicó que el abogado Gerardo Barbosa, anterior defensa de Romero y actual magistrado de la Corte Suprema, renunció al proceso “precisamente por la falta de garantías de la Corte”.