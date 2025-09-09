Corte Suprema de Justicia inadmitió denuncia de Armando Benedetti sobre Lina María Garrido: “Aquí estoy parada en la raya”

La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la denuncia que había presentado el ministro del Interior, Armando Benedetti, en contra de la representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, por injuria y calumnia, luego de que ella dijera que era un “agresor de mujeres”.

Según compartió la congresista, el alto tribunal inadmitió la denuncia presentada por Benedetti, por lo que el proceso no procederá. “Le gané la primera puja a Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia”, celebró la congresista.

Le gané la primera puja a @AABenedetti en la @CorteSupremaJ . Aquí estoy parada en la raya y usted, Ministro agresor de mujeres, no me va a callar “Le falta pelo pal Moño”. Y que le quede claro que me ratifico en lo que dije el 20 de julio: este gobierno traicionó a los… pic.twitter.com/gjKfZsI3DX — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) September 9, 2025

Además, volvió a criticarlo por los mismos hechos. “Aquí estoy parada en la raya y usted, ministro agresor de mujeres, no me va a callar. ‘Le falta pelo pa’l moño’. Y que le quede claro que me ratifico en lo que dije el 20 de julio: este gobierno traicionó a los colombianos”, afirmó Garrido.

Garrido le ganó el pulso a Benedetti. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En ese momento, la representante le había dicho “drogadicto y agresor de mujeres” a Benedetti, e hizo referencia a un episodio que se conoció en su momento del actual ministro con su esposa Adelina Guerrero en Madrid, España, cuando era embajador de la FAO.

“Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo, como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo sí me le paro duro”, afirmó Garrido.

Tanto Guerrero como Benedetti han negado que esos hechos hayan sucedido, a pesar de que —según El País de España— fueron reportados a las autoridades.

“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos no corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, manifestó Guerrero tras lo sucedido.

La pelea entre Benedetti y Garrido se generó luego de que la congresista expusiera un fuerte discurso en contra del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio.

“Usted se disfrazó de feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó, instrumentalizó, a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia”, le increpó Garrido a Petro.

La congresista le cantó la tabla al presidente y su gabinete. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Tras el fuerte discurso, el mandatario se fue junto a sus demás ministros, luego de haber levantado la mano en señal de protesta. Sin embargo, los críticos de Petro respaldaron a Garrido, a quien le destacaron su discurso y el coraje con que enfrentó al mandatario.