Las hipótesis detrás la masacre de una familia en Río de Oro, Cesar: así van las investigaciones

La Policía tiene un equipo que está investigando el caso que ha conmocionado a la comunidad.

Gabriel Salazar López

23 de diciembre de 2025, 2:11 p. m.
(Imagen de referencia) Las autoridades investigan el caso. Foto: Colprensa

A toda marcha avanzan las investigaciones por parte de la Policía Nacional con el fin de poder esclarecer el asesinato de un hombre, una mujer, y una niña de 12 años de edad, en zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Nelly Geraldine García Mejía, Anderson Rocha Núñez y la menor de edad, que fue trasladada a un centro asistencial, pero por la gravedad de las lesiones falleció.

La nueva línea investigativa que tienen las autoridades en el Cesar es que se trate de un posible ajustes de cuentas entre organizaciones ilegales, pues Anderson Rocha Núñez tiene anotaciones judiciales y había sido condenado, pero se encontraba en libertad condicional.

Al parecer, el blanco de este ataque era Rocha, quien fue condenado en abril de 2014 a 13 años y cinco meses de prisión en la cárcel la Tramacúa, en Valledupar, Cesar.

Los investigadores judiciales analizan testimonios de familiares, y los testigos de este hecho que ha generado terror entre la ciudadanía.

“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona”, detalló el coronel Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante del Departamento de Policía del Cesar.

Desde la Policía del Cesar hicieron un llamado para que las personas que tengan información de esta masacre puedan entregarla a las autoridades y que puedan realizar capturas.

“Se hace un llamado a la comunidad para que suministre información que nos permita avanzar en la investigación. Esto a través de la línea contra el crimen 314-358-7212, de lo cual garantizamos absoluta reserva”, agregó.

Al mismo tiempo, indicó: “Rechazamos de manera categórica estos hechos de violencia que enlutan a la comunidad. De manera inmediata, se dispuso un equipo especial de investigación criminal e inteligencia con el propósito de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este hecho”.

