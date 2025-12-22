Lo que hay detrás de la masacre a una familia en Río de Oro, Cesar: una niña de 12 años murió

El municipio de Río de Oro, en el Cesar, sigue consternado tras la masacre que les cobró la vida a un hombre, una mujer y una niña de 12 años, durante la noche del sábado 20 de diciembre. Lo que se ha conocido es que estas tres personas iban a bordo de una motocicleta cuando personas armadas les dispararon y luego huyeron con rumbo desconocido.

De acuerdo con las autoridades judiciales, las víctimas mortales fueron identificadas como Nelly Geraldine García Mejía, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, quien murió cuando recibía atención médica especializada en un centro asistencial cercano.

Masacre en Río de Oro, Cesar: tres personas fueron asesinadas, entre ellas, una niña

Tras esta masacre, la Policía del Cesar desplegó todas sus capacidades investigativas con el fin de poder establecer qué fue lo que ocurrió en este caso, que generó pánico entre la población. El hecho se registró exactamente entre las zonas de Morrison y Los Ángeles, en la zona rural del municipio.

“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona”, detalló el coronel Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante del Departamento de Policía del Cesar.

(Imagen de referencia) Las autoridades investigan el caso. Foto: Colprensa

El alto oficial también rechazó este tipo de hechos de violencia que ponen en jaque la tranquilidad de la población, que hoy está exigiendo mayor seguridad.

“Rechazamos de manera categórica estos hechos de violencia que enlutan a la comunidad. De manera inmediata, se dispuso un equipo especial de investigación criminal e inteligencia con el propósito de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este hecho”, agregó Manrique,

Ahora, mientras las investigaciones avanzan desde la Policía, se ha pedido a la ciudadanía que colabore con algunos datos que son necesarios para las pesquisas que adelantan los integrantes de la Policía Judicial encargados del caso.

Así despidieron a los 7 soldados asesinados en ataque terrorista del ELN en Aguachica, Cesar

“Se hace un llamado a la comunidad para que suministre información que nos permita avanzar en la investigación. Esto a través de la línea contra el crimen 314-358-7212, de lo cual garantizamos absoluta reserva”, finalizó.

Varios medios de comunicación del Cesar aseguran que en este hecho se salvó una menor de cinco años; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades judiciales que adelantan las investigaciones del caso.