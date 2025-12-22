Regionales

Lo que hay detrás de la masacre a una familia en Río de Oro, Cesar: una niña de 12 años murió

Las autoridades judiciales ya tienen algunas hipótesis frente a este hecho que sacudió a esta población del sur del Cesar.

22 de diciembre de 2025, 12:38 p. m.
La familia iba en una motocicleta y fueron atacados a disparos en Río de Oro, Cesar.
El municipio de Río de Oro, en el Cesar, sigue consternado tras la masacre que les cobró la vida a un hombre, una mujer y una niña de 12 años, durante la noche del sábado 20 de diciembre. Lo que se ha conocido es que estas tres personas iban a bordo de una motocicleta cuando personas armadas les dispararon y luego huyeron con rumbo desconocido.

De acuerdo con las autoridades judiciales, las víctimas mortales fueron identificadas como Nelly Geraldine García Mejía, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, quien murió cuando recibía atención médica especializada en un centro asistencial cercano.

Tras esta masacre, la Policía del Cesar desplegó todas sus capacidades investigativas con el fin de poder establecer qué fue lo que ocurrió en este caso, que generó pánico entre la población. El hecho se registró exactamente entre las zonas de Morrison y Los Ángeles, en la zona rural del municipio.

“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona”, detalló el coronel Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante del Departamento de Policía del Cesar.

