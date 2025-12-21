Regionales

Masacre en Río de Oro, Cesar: tres personas fueron asesinadas, entre ellas, una niña

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones del caso para dar con los responsables.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de diciembre de 2025, 5:00 p. m.
Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Imagen de referencia.
Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Imagen de referencia. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

La violencia no cesa en las regiones de Colombia. Una nueva masacre se registró en el municipio de Río de Oro, en el departamento de Cesar, donde tres personas fueron asesinadas a disparos, entre ellas, una menor de 12 años de edad, lo que ha generado indignación entre la ciudadanía.

El triple crimen ocurrió durante la noche de este sábado, 20 de diciembre, entre las poblaciones de Morrison y Los Ángeles, donde las autoridades avanzan con las pesquisas para determinar qué fue lo que sucedió.

Noticia en desarrollo...

Mas de Nación

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.

Masacre en Río de Oro, Cesar: tres personas fueron asesinadas, entre ellas, una niña

Los reportes la describen como un polvo marfil de textura arenosa (Imagen de referencia).

Redada contra el narcotráfico: 27 toneladas de cocaína fueron decomisadas en una operación de la Armada: esto dijo el presidente Petro

Los beneficiados son delegados en los procesos, conversaciones o acercamientos de paz con el Gobierno.

Defensora del Pueblo celebra cese al fuego del ELN, pero los cuestiona fuertemente: ¿qué dijo?

La Zona Franca Palmaseca está ubicada estratégicamente: Al Sur Occidente Colombiano, en el Valle del Cauca. Contiguo al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Foto Jorge Orozco

Zona Franca Palmaseca desmiente afirmación “calumniosa” y peligrosa del presidente Petro: “No se sostiene jurídicamente”

Capturados por la Fiscalía General de la Nación.

La poderosa red que vendía facturas falsas y simularon ventas de $843 mil millones: 6 capturados

Temblor en Colombia el domingo, 21 de diciembre.

Fuerte temblor en Colombia esta mañana de domingo: Lo sintieron en varias ciudades, entre esas Bogotá

El clima en Navidad

El meteorólogo Max Henríquez entregó su pronóstico del clima para Navidad: atentos en estas ciudades

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe junto a video que compartió en redes: “Esta es la herencia de Santos, que le transferirá Petro a Cepeda”

“Algunas unidades han adecuado en sus campamentos una especie de búnkeres de cemento para protegerse de rastreos satelitales o aviones con sensores”.

El ELN anuncia cese al fuego unilateral por Navidad y fin de año

Red cédulas Registraduría

Así operaba la red que tramitaba cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos para burlar a las autoridades migratorias en EE. UU. y Europa

Noticias Destacadas