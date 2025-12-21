Masacre en Río de Oro, Cesar: tres personas fueron asesinadas, entre ellas, una niña

La violencia no cesa en las regiones de Colombia. Una nueva masacre se registró en el municipio de Río de Oro, en el departamento de Cesar, donde tres personas fueron asesinadas a disparos, entre ellas, una menor de 12 años de edad, lo que ha generado indignación entre la ciudadanía.

El triple crimen ocurrió durante la noche de este sábado, 20 de diciembre, entre las poblaciones de Morrison y Los Ángeles, donde las autoridades avanzan con las pesquisas para determinar qué fue lo que sucedió.

Noticia en desarrollo...