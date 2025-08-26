Liberaron a Daniela Hernández Montoya, médica que había sido secuestrada en Sevilla, Valle del Cauca

En la noche de este martes, 26 de agosto, se confirmó la liberación de Daniela Hernández Montoya, médica que había sido secuestrada en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

La noticia fue confirma por la Personería Municipal de Sevilla, quien a través de un video dio a conocer que la profesional de la salud ya se encuentra junto a su familia.

“Queremos informarle a toda la comunidad que en este momento podemos confirmar por fuente muy confiable de que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad y se encuentra afortunadamente en este momento con su familia“, dijo el personero Jhon Eduard Osorio Londoño.

Así mismo, el funcionario agradeció por la liberación de esta mujer, quien permaneció 12 días en cautiverio, donde la comunidad estaba consternada por este hecho.

“Agradecemos a Dios porque las oraciones de toda la comunidad que se unieron en este único y especial propósito surtieron el efecto que tanto esperábamos y era que Daniela retornara a su hogar, a su familia y a toda la comunidad que con tanta fe esperábamos por ella”, detalló Osorio Londoño.

Así las cosas, el personero de Sevilla fue enfático en enviar un mensaje a la comunidad de este municipio para dar un parte de tranquilidad ante esta situación.

“Desde la Personería seguiremos trabajando para que este flagelo no lo viva ningún otro sevillano”, puntualizó el funcionario.

#Atención Fue liberada Daniela Hernández, la médica del Hospital Centenario de Sevilla, Valle, quien fue secuestrada el pasado 14 de agosto por grupos armados. La Personería de ese municipio confirmó que la profesional de salud, ya se encuentra con su familia pic.twitter.com/kgk6IbiQZ6 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 27, 2025

Este secuestro contra Daniela Hernández se había registrado el pasado 14 de agosto junto a sus dos hijos, quienes por fortuna fueron liberados horas después de este flagelo.

La acción violenta contra esta médica, que trabaja en el Hospital Centenario y quien además es una reconocida empresaria del municipio, quedó registrado en video.