Suscribirse

Valle del Cauca

Liberaron a Daniela Hernández Montoya, médica que había sido secuestrada en Sevilla, Valle del Cauca

La noticia fue confirma por la Personería Municipal de Sevilla, quien dio a conocer que la mujer ya se encuentra junto a su familia.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

27 de agosto de 2025, 1:29 a. m.
Daniela Hernández Montoya, médica secuestrada en Valle del Cauca.
Daniela Hernández Montoya, médica que estaba secuestrada en Valle del Cauca. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En la noche de este martes, 26 de agosto, se confirmó la liberación de Daniela Hernández Montoya, médica que había sido secuestrada en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

La noticia fue confirma por la Personería Municipal de Sevilla, quien a través de un video dio a conocer que la profesional de la salud ya se encuentra junto a su familia.

Contexto: Rechazo nacional por plan para asesinar al alcalde de Cali y a la gobernadora del Valle del Cauca, revelado por SEMANA

“Queremos informarle a toda la comunidad que en este momento podemos confirmar por fuente muy confiable de que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad y se encuentra afortunadamente en este momento con su familia“, dijo el personero Jhon Eduard Osorio Londoño.

Así mismo, el funcionario agradeció por la liberación de esta mujer, quien permaneció 12 días en cautiverio, donde la comunidad estaba consternada por este hecho.

Agradecemos a Dios porque las oraciones de toda la comunidad que se unieron en este único y especial propósito surtieron el efecto que tanto esperábamos y era que Daniela retornara a su hogar, a su familia y a toda la comunidad que con tanta fe esperábamos por ella”, detalló Osorio Londoño.

Así las cosas, el personero de Sevilla fue enfático en enviar un mensaje a la comunidad de este municipio para dar un parte de tranquilidad ante esta situación.

“Desde la Personería seguiremos trabajando para que este flagelo no lo viva ningún otro sevillano”, puntualizó el funcionario.

Este secuestro contra Daniela Hernández se había registrado el pasado 14 de agosto junto a sus dos hijos, quienes por fortuna fueron liberados horas después de este flagelo.

La acción violenta contra esta médica, que trabaja en el Hospital Centenario y quien además es una reconocida empresaria del municipio, quedó registrado en video.

De acuerdo con el fragmento publicado en su momento por el medio de comunicación digital Telepacífico Noticias, se logra observar la camioneta Toyota TXL donde se movilizaba la mujer el día del secuestro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios y Real Cartagena definieron, con polémica, el clasificado a octavos de Copa BetPlay: esto pasó

2. Este es el hombre a quien pertenecen los restos humanos hallados en medio de la búsqueda de la niña Valeria Afanador

3. Régimen de Maduro liberó a cuatro exmiembros de las Farc en la frontera con Colombia. Estas fueron las razones

4. Fifa sancionó a Argentina por lo que pasó vs. Colombia en eliminatorias: este es el castigo

5. Drama en Nueva York: Mets y Phillies mantienen encendida la lucha por la División Este

LEER MENOS

Noticias relacionadas

sevilla vallesecuestroMédica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.