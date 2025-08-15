Secuestran a médica en Valle del Cauca junto a sus dos hijos; los menores ya fueron liberados

El orden público es complejo en el departamento del Valle del Cauca. Este jueves, 14 de agosto, una reconocida médica del municipio de Sevilla fue secuestrada junto a sus dos hijos, que ya fueron liberados por los secuestradores, buscados por las autoridades.

Se trata de Daniela Hernández Montoya, quien sigue en manos de los ilegales, mientras que sus dos hijos de cuatro y ocho años están en poder de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información que se conoce, el secuestro se registró cuando la profesional de la salud fue a recoger a sus hijos en el colegio. Sin embargo, desde la Policía Valle es poca la información que han entregado; aseguran que trabajan para determinar qué fue lo que pasó en este hecho.