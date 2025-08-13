Capturan a hombre que atacó brutalmente a mujer y la arrastró desnuda por el cabello en Buenaventura

La Policía del Valle del Cauca confirmó la captura de un hombre de 25 años, señalado de protagonizar un violento ataque contra una joven en el corregimiento de Cisneros, Buenaventura, hecho que fue grabado por una cámara de seguridad y que ha causado indignación nacional.

El caso, ocurrido el pasado 4 de agosto, permaneció en reserva hasta que, el 9 de agosto, el video se difundió masivamente en redes sociales, generando conmoción por la crudeza de las imágenes. En ellas se observa al agresor, completamente desnudo, lanzando una patada voladora en la cabeza de la víctima —una joven de 20 años— que la hace caer estrepitosamente por unas escaleras hasta el piso inferior.

Captura de agresor de mujer en Cisneros. | Foto: Policía del Valle

La grabación muestra además cómo, aprovechando que la mujer estaba inconsciente y sin ropa, el hombre la toma del cabello y la arrastra nuevamente hasta un segundo piso. Según la investigación, las agresiones incluyeron violencia física, sexual y psicológica, prolongándose durante varias horas dentro de un hotel de la zona.

La víctima logró escapar y presentar la denuncia, lo que permitió a las autoridades iniciar un operativo de búsqueda. El presunto responsable fue localizado en el barrio Popular de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, donde fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con el material probatorio, el capturado enfrentará cargos por tentativa de feminicidio y acceso carnal violento. Actualmente permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

La difusión del video provocó un rechazo generalizado de organizaciones sociales, autoridades y ciudadanía, quienes exigieron castigo ejemplar. La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, recordó que cualquier mujer víctima de violencia puede comunicarse con la línea púrpura 155 para recibir orientación y protección.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia de género y en la protección de todas las mujeres”, señaló la oficial.

