Las autoridades del Valle del Cauca investigan dos denuncias más que involucran a Stiven Riascos, el presunto abusador sexual que golpeó, arrastró y violó a una joven de 20 años en el corregimiento de Cisneros, Buenaventura.

Según la información conocida por este medio, se trata de dos casos ocurridos el pasado 7 de junio, en la vía que de Loboguerrero conduce al municipio de Dagua.

De acuerdo con las denuncias que investigan las autoridades, las dos jóvenes, de 17 y 18 años, estaban departiendo con amigos y salieron a esperar a uno de ellos hacia la medianoche. En ese momento, habría aparecido un hombre con las características físicas de Stiven Riascos, quien las intimidó con una arma de fuego.

Posteriormente, les exigió dinero y las obligó a caminar hacia un paraje oscuro. Allí, comenzó a agredirlas con golpes en el rostro y patadas en el pecho. Las redujo, al punto de que las víctimas se desmayaron por algunos minutos.

El abusador las despojó de sus prendas hasta dejarlas desnudas y malheridas, luego abusó sexualmente de ambas, según la denuncia que ya reposa en poder de la Fiscalía.

Las autoridades aseguran que podrían estar frente a un caso de un abusador sexual en serie que tendría su centro delictivo en los corregimientos Cisneros, Loboguerrero y San Cipriano, así como en el casco urbano del municipio de Dagua.

Sobre el caso del video en las escaleras

SEMANA también conoció que en las primeras audiencias, tras la entrega de Stiven Riascos a las autoridades, se revelaron detalles del presunto caso de abuso sexual e intento de feminicidio que fue divulgado a través de redes sociales y que habría quedado registrado en una cámara de seguridad.

Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, ocurrieron el pasado 3 de agosto, poco menos de dos meses del otro presunto que involucra a una joven y a una menor de edad.

En el reporte leído durante la audiencia por la fiscal Ana Yensi Salgado, quien lleva el caso, se indica: “La joven Xiomara se encontraba en una discoteca en compañía de una amiga y también con un grupo de personas que no conocía previamente, entre quienes se encontraba el señor Stiven Riascos Hernández, con quienes compartió algunos tragos de licor wiskhy. El grupo de personas desconocidas, incluyendo al señor Riascos Hernández, invita a la señora Xiomara a seguir departiendo en otro lugar llamado Bendiciones, que es una vereda de la jurisdicción de Buenaventura, Valle”.

Asimismo agregó: “La señora Xiomara acepta y se trasladan todos en un vehículo al nuevo destino, que resultó ser una casa con billar y otras personas desconocidas. En la casa, la señora Xiomara decide dejar de consumir licor y solo bebe agua. Poco después, aproximadamente a las 9 de la noche, comienza a sentir un dolor en el pecho, se desvanece al salir a tomar aire y es reanimada con alcohol en la nariz por las personas del lugar”.

Una vez recuperada, la víctima le pide a Stiven Riascos que la lleve a su casa.

“Él le indica que no hay transporte disponible, ya que los vehículos y las motos se habían marchado. Bajo el pretexto de que la acompañaba a un lugar cercano para pedir prestada una moto, la convence de caminar con él. Caminan durante aproximadamente 15 minutos, llegando al hotel El Cafetal, el cual se encontraba desolado, poniendo así de manera intencional a la víctima en situación de indefensión.

Al ingresar a la habitación del hotel, la señora Xiomara ve una cama y un baño, y expresa su deseo de irse, y de hecho intenta salir del lugar. En ese momento, el señor Riascos Hernández cambia su comportamiento, la trata mal y la sujeta con fuerza impidiendo que se vaya, coartando su libertad de locomoción; la alza y la ingresa a la fuerza y prácticamente cargada al lugar, la tira a la cama, la jala y realiza maniobras para asfixiarla con las cobijas y con sus manos, mientras le realiza tocamientos en sus partes íntimas, logrando incluso que ella perdiera el conocimiento”, señaló la Fiscalía durante la audiencia.

Por estos hechos, el ente investigador también le pidió al juez imputar a Riascos el delito de tentativa de homicidio.

“La señora Xiomara opone resistencia, pero el agresor es más fuerte. El señor Riascos Hernández arrastra a la víctima por el piso y la golpea repetidamente”, puntualizó la fiscal. Luego de forzarla sexualmente, el agresor, no contento con eso, intentó —una vez más— asesinarla.

“Durante el ataque, le da bofetadas, la sujeta del pelo y la arrastra para impedir que se vista o huya, incluso la lleva al baño y abre la ducha pretendiendo ahogarla con el agua que caía sobre su cara, ella intentaba prenderse de donde cuelgan las toallas para poner resistencia. Cuando ella intenta escapar, él le da una patada en la espalda y la sube por las escaleras arrastrándola del cabello. La víctima, en su desesperación, pide auxilio a gritos. La agresión es de tal magnitud que la señora Xiomara queda inconsciente producto de los golpes”, relató la Fiscalía.

El hombre fue capturado por las autoridades. Foto Getty. | Foto: Getty Images

Por esta y otras pruebas en poder de la Fiscalía, el ente de investigación pide la imputación por dos delitos: feminicidio tentado y agravado, así como acceso carnal violento, cargos que el señalado aceptó en primera instancia.