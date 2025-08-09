Suscribirse

Video de un hombre desnudo arrastrando a una mujer por el cabello en Buenaventura causa conmoción; autoridades buscan al responsable

Las imágenes del brutal abuso circulan en redes sociales; piden esclarecer el hecho.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 10:39 p. m.
Las violencias de género afectan principalmente a las mujeres. En departamentos como Antioquia, Valle, Norte de Santander y en ciudades como Bogotá se presentan la mayoría de los casos.
Las violencias de género afectan principalmente a las mujeres. | Foto: Colprensa

En las horas de la noche del 8 de agosto de 2025, por medio de redes sociales, se conocieron fuertes imágenes en las que se observa a un hombre arrastrando del pelo a una mujer al interior de una vivienda ubicada en Buenaventura.

El presunto responsable aparece en el video sin ropa, atacando a la mujer por medio de golpes y utilizando el pelo de la misma para poder someterla. Las primeras declaraciones de los vecinos de la víctima señalan que se trataría de un presunto caso de abuso sexual por parte de su pareja sentimental.

Las autoridades investigan el caso. | Foto: 123 RF

Las autoridades de la zona ya realizan las primeras investigaciones para lograr dar con el responsable hecho. El video, que fue retirado de diversas plataformas por su contenido violento, hace parte de la cadena de custodia del proceso que se adelanta.

La Policía Nacional se permite informar que, de acuerdo a un vídeo que se encuentra circulando por redes sociales donde se demuestra la agresión física hacia una mujer, la Policía Nacional ha dispuesto de todo su equipo investigativo y de atención a la mujer víctima de este suceso, con el fin de adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el responsable de este hecho punido“, señaló la señora Coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.

Por otra parte, en redes sociales circuló una información falsa en la cual destacaban diversos montos económicos como recompensa para dar con el hombre que aparecía en el video. Sin embargo, de las autoridades nacionales desmintieron esto.

Maltrato infantil
El hombre golpeó a la mujer contra las escaleras del recinto. | Foto: Getty Images

Asimismo, frente a una imagen donde se ofrece una recompensa y aparecen logos de la Policía Nacional, me permito informar que en este momento la Policía Nacional no ha emitido ningún texto o documento ofreciendo o implicando a un presunto responsable de estos hechos. En este momento estamos en actividades de investigación con el fin de encontrar al responsable de esta violencia hacia la mujer. Invitamos nuevamente a todas las mujeres a acercarse a nuestra línea púrpura 155 y denunciar y anticiparnos a estos desafortunados hechos que afectan tanto a la integridad de las mujeres”, puntualizó la Coronel.

Por el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles del estado de salud de la persona afectada y de las circunstancias en las cuales se presentaron los sucesos. La coronel señaló que en el momento que se tengan más detalles serán puestos en conocimiento de la comunidad.

