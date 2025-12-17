Nación

Los ataques con explosivos del ELN que desactivó el Ejército en Arauca

Hay máxima alerta entre las Fuerzas Militares y de Policía.

Gabriel Salazar López

17 de diciembre de 2025, 3:56 p. m.
ELN
ELN Foto: Colprensa

Integrantes del Ejército Nacional siguen con los controles y operaciones en contra del ELN en el departamento de Arauca. Este miércoles, 17 de diciembre, la institución castrense señaló que en la vereda Agua Viva, municipio de Fortul, se logró la neutralización de un artefacto explosivo improvisado tipo granada de mortero en medio del paro armado anunciado por esta guerrilla.

“De inmediato, los especialistas del Grupo de Explosivos y Demoliciones, EXDE, activaron los protocolos de seguridad, aseguraron el área y ejecutaron la destrucción controlada, evitando que los habitantes y transeúntes fueran víctimas de acciones terroristas”, explicaron por medio de un comunicado.

Invías se pronunció por polémica publicación que hizo sobre el ELN: anunció primera decisión

Al mismo tiempo, los soldados pudieron establecer que en la vía que conduce de Tame a Fortul, había un “señuelo de artefacto explosivo improvisado, el cual fue verificado y no contenía explosivos, pero generó temor en la comunidad. El objeto fue retirado de la vía, evitando mayores riesgos”.

De acuerdo con el Ejército, estos hechos constituyen una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, motivo por el cual fueron instauradas las denuncias correspondientes ante los entes de control.

