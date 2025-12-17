Los ataques con explosivos del ELN que desactivó el Ejército en Arauca

Integrantes del Ejército Nacional siguen con los controles y operaciones en contra del ELN en el departamento de Arauca. Este miércoles, 17 de diciembre, la institución castrense señaló que en la vereda Agua Viva, municipio de Fortul, se logró la neutralización de un artefacto explosivo improvisado tipo granada de mortero en medio del paro armado anunciado por esta guerrilla.

“De inmediato, los especialistas del Grupo de Explosivos y Demoliciones, EXDE, activaron los protocolos de seguridad, aseguraron el área y ejecutaron la destrucción controlada, evitando que los habitantes y transeúntes fueran víctimas de acciones terroristas”, explicaron por medio de un comunicado.

Invías se pronunció por polémica publicación que hizo sobre el ELN: anunció primera decisión

Al mismo tiempo, los soldados pudieron establecer que en la vía que conduce de Tame a Fortul, había un “señuelo de artefacto explosivo improvisado, el cual fue verificado y no contenía explosivos, pero generó temor en la comunidad. El objeto fue retirado de la vía, evitando mayores riesgos”.

De acuerdo con el Ejército, estos hechos constituyen una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, motivo por el cual fueron instauradas las denuncias correspondientes ante los entes de control.

En varias regiones del país hubo ataques por parte del ELN. Foto: Suministrada

“En desarrollo de operaciones de apoyo de la defensa a la autoridad civil, se realizó el acompañamiento a más de diez vehículos recolectores de residuos que, desde el pasado domingo, no habían podido efectuar la descarga en el relleno sanitario, brindando seguridad, previniendo riesgos sanitarios y protegiendo la salud pública de la comunidad”, detallaron.

Entretanto, desde la Décima Octava Brigada, en coordinación con la Armada Nacional y la Policía Nacional, se mantiene un amplio despliegue operacional en todo el departamento de Arauca.

“Este dispositivo contempla la presencia constante de tropas, puestos de control y recorridos preventivos en zonas comerciales y sectores estratégicos, así como puestos de control fluvial permanentes en el río Arauca, con el propósito de proteger a la población civil, garantizar la movilidad y preservar el orden y la tranquilidad”, agregaron.

El ELN ataca en La Guajira y Arauca: tractomula quemada y vehículo incinerado en medio del paro armado

El Ejército desactivó una carga explosiva instalada por el ELN en la vía Tame–Fortul, en Arauca. Las autoridades reforzaron la seguridad para evitar nuevos actos terroristas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YUsm05WsnD — Revista Semana (@RevistaSemana) December 17, 2025

Frente a los actos terroristas del ELN, el Ejército indicó que en la zona rural del municipio de Arauquita se registró la incineración de un vehículo por parte de integrantes de la comisión Camilo Cienfuegos, del Frente Domingo Laín Sáenz, del ELN.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los araucanos e invita a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas gratuitas nacionales 107 y 147″, finalizaron.