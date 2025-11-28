“Los deben capturar”: Ministro de Defensa lanza pulla a la Fiscal General por criminales de la paz total

Crece la polémica en el país por el proceder de la fuerza pública y las autoridades judiciales en los casos de los criminales beneficiados con la paz total del Gobierno Petro.

El ministro de Defensa insistió en que capturará a los hombres de Calarcá que cometan delitos en flagrancia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Mientras la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, aseguró a través de un documento que deben quedar en libertad cuando sean capturados en flagrancia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó a la fuerza pública a que ejecuten la captura sin temor.

“Entonces si vemos a un criminal (disidencias de las Farc de la paz total) de este nivel, aquí caminando por la Plaza de Bolívar, con armamento, con uniformes que hace la Fuerza Pública, ya sea aquí o en cualquier lugar, y no es de ahora, lo deben capturar”, dijo el Ministro de Defensa.

Agregó que: “Y es más, cualquier persona puede capturar a alguien, puede detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades si lo ve en flagrancia”.

La Fiscal Luz Adriana Camargo, emitió una orden, donde determina que los disidentes de la paz total deben quedar en libertad si son sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Si queda en libertad, señaló que será responsabilidad de las autoridades judiciales competentes. “Ya serán las autoridades judiciales y la pregunta será ellas sobre el proceder que hay”, añadió.

SEMANA había revelado la Directiva 0003 de 2025, de la Fiscalía, en la cual se ordena expresamente: “Que si la persona que teniendo suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra fuera aprehendida en situación de flagrancia, respecto de los delitos que se emitan a continuación, será dejada en libertad inmediatamente”.

Los delitos son: concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego, uso ilegal de uniformes e insignias y utilización de equipos transmisores o receptores.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó a la fuerza pública capturar a disidencias de la paz total que cometan delitos en flagrancia. | Foto: Samantha Chavéz

Es de anotar que frente a la resolución, el Ministro había insistido a la fuerza pública ejecutar las capturas contra los criminales cuando haya conductas ilegales en flagrancia.