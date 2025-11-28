Suscribirse

Nación

“Los deben capturar”: Ministro de Defensa lanza pulla a la Fiscal General por criminales de la paz total

El ministro Pedro Sánchez, dijo que la fuerza pública cumplirá su papel de capturarlos, pero será resorte de la Fiscalía si quedan en libertad.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 6:36 p. m.
General Pedro Sánchez. Ministro de Defensa Luz Adriana Camargo. Fiscal General de la Nación.
“Los deben capturar”: Ministro de Defensa lanza pulla a la Fiscal General por criminales de la paz total. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

Crece la polémica en el país por el proceder de la fuerza pública y las autoridades judiciales en los casos de los criminales beneficiados con la paz total del Gobierno Petro.

Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc y hoy en día el guerrillero con más poder en el país.
El ministro de Defensa insistió en que capturará a los hombres de Calarcá que cometan delitos en flagrancia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Mientras la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, aseguró a través de un documento que deben quedar en libertad cuando sean capturados en flagrancia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó a la fuerza pública a que ejecuten la captura sin temor.

“Entonces si vemos a un criminal (disidencias de las Farc de la paz total) de este nivel, aquí caminando por la Plaza de Bolívar, con armamento, con uniformes que hace la Fuerza Pública, ya sea aquí o en cualquier lugar, y no es de ahora, lo deben capturar”, dijo el Ministro de Defensa.

Agregó que: “Y es más, cualquier persona puede capturar a alguien, puede detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades si lo ve en flagrancia”.

Luz Adriana Camargo Fiscal General de la Nación
La Fiscal Luz Adriana Camargo, emitió una orden, donde determina que los disidentes de la paz total deben quedar en libertad si son sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Si queda en libertad, señaló que será responsabilidad de las autoridades judiciales competentes. “Ya serán las autoridades judiciales y la pregunta será ellas sobre el proceder que hay”, añadió.

SEMANA había revelado la Directiva 0003 de 2025, de la Fiscalía, en la cual se ordena expresamente: “Que si la persona que teniendo suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra fuera aprehendida en situación de flagrancia, respecto de los delitos que se emitan a continuación, será dejada en libertad inmediatamente”.

Los delitos son: concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego, uso ilegal de uniformes e insignias y utilización de equipos transmisores o receptores.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó a la fuerza pública capturar a disidencias de la paz total que cometan delitos en flagrancia. | Foto: Samantha Chavéz

Es de anotar que frente a la resolución, el Ministro había insistido a la fuerza pública ejecutar las capturas contra los criminales cuando haya conductas ilegales en flagrancia.

“He sido supremamente claro en que, aunque tenga orden captura suspendida, si la fuerza pública, algún militar, al algún policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo, es la orden constitucional”, dijo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía imputará cargos contra el excanciller Álvaro Leyva por la adjudicación del multimillonario contrato de pasaportes

2. Mhoni Vidente reveló las predicciones para los 12 signos, este 29 y 30 de noviembre; vienen sorpresas en el fin de mes

3. FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

4. Embajada China entrega reveladores detalles sobre empresario que se habría reunido con disidencias de Calarcá

5. Joven universitaria de 19 años fue deportada mientras se dirigía a visitar a su familia en Texas durante el Día de Acción de Gracias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de DefensaFiscalía Disidencias de las Farc

Noticias Destacadas

Reunión Procuraduría General de la Nación con los Presidentes de Senado y Cámara de Representantes

“No quiere decir que la plata tenga mal origen”: procurador Eljach sobre la sanción del CNE a la campaña Petro presidente

Redacción Semana
Toma Palacio de Justicia,

Esta es la nueva placa conmemorativa del Holocausto del Palacio de Justicia en la Alcaldía de Bogotá. “La retoma se realizó con exceso de fuerza”

Redacción Semana
Categorías ‘no binario’ (NB) y ‘trans’ (T) fueron incluidas en el campo ‘sexo’ de registros civiles y todos los documentos de identidad

Registraduría incluye oficialmente las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.