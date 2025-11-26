Suscribirse

Nación

Nueva polémica entre minDefensa y fiscal general por criminales beneficiados con la paz total de Petro

El ministro Pedro Sánchez insiste en capturar a delincuentes que sean sorprendidos en flagrancia, mientras que una directiva de la fiscal Luz Adriana Camargo, dice que deben ser dejados en libertad.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de noviembre de 2025, 10:01 p. m.
General Pedro Sánchez. Ministro de Defensa Luz Adriana Camargo. Fiscal General de la Nación.
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa; Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

Una nueva polémica se generó en el país tras las recientes declaraciones del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, sobre las capturas que debe hacer la fuerza pública de criminales beneficiados con la paz total que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia.

SEMANA reveló la Directiva 0003 de 2025, de la Fiscalía, en la cual se ordena expresamente: “Que si la persona que teniendo suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra fuera aprehendida en situación de flagrancia, respecto de los delitos que se emitan a continuación, será dejada en libertad inmediatamente”.

Los delitos son: concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego, uso ilegal de uniformes e insignias y utilización de equipos transmisores o receptores.

Pese a lo manifestado por la fiscal Luz Adriana Camargo a través del mencionado documento, el ministro de Defensa indicó que a la fuerza pública le compete hacer la captura cuando se da en circunstancias de flagrancia.

Directiva de la Fiscalía sobre libertades en caso de criminales beneficiados con la paz total.
Directiva de la Fiscalía sobre libertades en caso de criminales beneficiados con la paz total. | Foto: Suministrada a Semana.

“He sido supremamente claro en que, aunque tenga orden captura suspendida, si la fuerza pública, algún militar, al algún policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo, es la orden constitucional”, dijo el ministro de Defensa, al señalar que se debe actuar contra la ilegalidad.

En el documento de la Fiscalía en poder de SEMANA se señala que: “Los fiscales se abstendrán de solicitar nuevas órdenes de captura en contra de las personas, respecto a las cuales exista suspensión vigente de las órdenes de captura, ya que dicha medida cobija tanto las emitidas, como las que debieran expedirse. Para el efecto, los fiscales tendrán acceso a las bases de datos en las que constan las suspensiones emitidas”.

Alexander Díaz, alias Calarcá, Luz Adriana Camargo
La directiva de la fiscal Luz Adriana Camargo, beneficia a peligrosos criminales como alias Calarcá, jefe de una poderosa disidencias de las Farc. | Foto: SEMANA

La polémica directiva generó reacciones de indignación dentro de la propia Fiscalía. “No hay detalles, ni planes de trabajo. Los procesos que avanzan son los que teníamos, la carga de casos relacionados con estructuras como ELN bajó de forma extraña, a pesar de que son los responsables de casos tan graves como ataques terroristas y el asesinato de miembros de la fuerza pública”, señaló con indignación un fiscal que habló con SEMANA.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolillo Gómez respondió a la decisión que tomó Bukele sobre su futuro en El Salvador: habló claro

2. Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

3. Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

4. País del Caribe sorprende y autoriza a Estados Unidos a usar dos de sus aeropuertos para operación militar

5. La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fiscal GeneralMinisterio de DefensaDisidencias de las Farc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.