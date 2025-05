La defensa del general (r) Óscar Murillo: sostiene que su baja fue un pedido del ELN y apunta contra el exministro Iván Velásquez

El brigadier general en retiro Óscar Murillo dio una explosiva entrevista a SEMANA en la que asegura que su salida del Ejército Nacional y lo que frenó su ascenso tuvo que ver con presiones desde la mesa de negociaciones del ELN y un presunto entramado dentro de la institución para enlodar su carrera militar.

SEMANA: ¿Usted fue denunciado el 24 de Agosto del 2022 por acoso sexual contra un oficial ¿Quiénes están detrás y que se quería con ello?

Brigadier General Óscar Murillo (O.M): Recuerdo que esa noche llamé al teniente coronel Javier Mauricio Morales y me dijo que la información fue suministrada por la coronel Sandra García Colmenares, oficial directora de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.

El día siguiente fue un completo caos en mi vida personal, familiar y profesional ya que el documento fue filtrado a diferentes medios de comunicación, a Dios gracias se logró esclarecer que este soldado en su momento con 34 años de servicio, está soportado en principios, valores y carácter, virtudes básicas en un militar que sirve a la Patria.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría, dispuso la terminación y archivo de los procedimientos, entre otras cosas, porque la misma presunta víctima manifestó que el tal acoso sexual nunca existió, nunca pasó.

Con posterioridad yo mismo solicito que se inicien las investigaciones disciplinarias y penales en contra del teniente coronel Javier Mauricio Morales Quijano y la coronel Sandra García Colmenares; luego me entero que es la esposa del coronel retirado Juan Carlos Mazo Giraldo, el presidente de Indumil, que la misma prensa ha tildado como “El todopoderoso Coronel Juan Carlos Mazo”, por su influencia sobre el exministro de Defensa Velázquez y su injerencia en decisiones de ascensos en las FFMM.

Brigadier general (R) Óscar Murillo, entregando órdenes a los soldados. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA: Usted ha dicho que el ELN está detrás de su salida del Ejército, según su denuncia, ¿quiénes más podrían haber presionado su baja?

O.M: Tengo toda la trazabilidad de la campaña de desprestigio del ELN y de sus intenciones. El ELN hizo un requerimiento al Ministro Velásquez en enero 2024 en la Habana, esta información fue confirmada por su cabecilla Pablo Beltrán en entrevista a W Radio y yo la puse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Además, en estos meses, mientras disfrutaba de vacaciones por retiro, recibo la información de muy buena fuente, de que quien además del ELN influyó en la no selección al grado de Mayor General, fue el coronel Juan Calos Mazo.

SEMANA: ¿Qué tiene que ver el exministro de Defensa, Iván Velásquez en todo lo que usted está denunciando?

O.M: A mediados de Noviembre del 2023, si mal no estoy, a raíz de confrontaciones entre Clan del Golfo y disidencias Farc en área rural del municipio de Briceño, Antioquia, se realizó consejo de seguridad con presencia de cúpula y ministro de Defensa.

Los esperé en el helipuerto, una vez desciende el señor general me informa que hay una intención de darme de baja de la fuerza. Cuando hablo con el señor Ministro, le informo la gestión realizada y la campaña de desprestigio por parte del ELN, y a su ayudante le entregué una copia digital de la Revista Insurrección del Coce ELN, edición No.093 en la cual aparezco en portada.

El señor Ministro me responde: “Donde manda Capitán, no manda marinero”. Posteriormente, en un chat que alguien de alto nivel me envió, y que fue enviado al más alto nivel de conducción política, se evidencia este texto: “Mire la información que le llegó a X del general Murillo..”, y continúa el mensaje “El BG. Oscar Leonel Murillo Diaz, un oficial inconveniente para la paz Total en Antioquia”, y narran mentiras desde mi grado de capitán.

SEMANA: ¿Ha conversado con el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez? ¿Qué le dice de todo esto?

He cruzado dos conversaciones y algunos chats con el señor Ministro de Defensa, con quien compartí curso de Altos Estudios Militares. Él me informó que iba a verificar mi caso. Finalmente, esta gestión fue inútil ya que el 6 de mayo de 2025 fui notificado de que el gobierno había aceptado “mi retiro por voluntad propia”.

Esta situación tampoco es normal, ya que en diciembre de 2024 entregué un documento de retiro motivado en donde le expongo mi situación al señor Presidente de la República, a través del conducto regular y que fue devuelto por el comando de Personal (COPER) ya que al estar motivada no puede ser usada para mi retiro del servicio. Es decir, yo nunca solicité mi retiro, yo nunca pedí mi baja del servicio, pero pese a esto, en sus últimos días como ministro de Defensa, el señor Velázquez, particularmente el 21 de febrero de 2025 , firmó un decreto para retirarme del servicio.

SEMANA: ¿Qué argumentos le entregó el Comandante del Ejército Nacional sobre su salida?

O.M: El general Luis Emilio Cardozo, actual Comandante del Ejército, no me ha entregado ningún argumento. Sin embargo, en una reunión sostenida con el general Hugo López Barreto, Jefe de Estado Mayor Conjunto, me confirmó que existían intenciones del Gobierno para que yo no ascendiera. Esta misma información me fue corroborada por el almirante, Comandante General de las Fuerzas Militares.

Brigadier general (R) Óscar Murillo. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA: ¿Qué ha solicitado usted ante la Fiscalía y la Procuraduría que se investigue, y por qué razones?

O.M: Como consecuencia del cumplimiento de la misión constitucional y de la afectación a los diferentes planes del ELN, fui objeto de una campaña de desprestigio. Los resultados operacionales en el departamento del Chocó impactaron significativamente la expansión territorial del Frente de Guerra Occidental del ELN.

En uno de sus procesos de inteligencia, el Batallón de Inteligencia Militar No. 7 informó a la Fiscalía General de la Nación sobre las intenciones del ELN. Interpuse las denuncias correspondientes debido a que alias Yerson o Ministro, cabecilla del Frente Ernesto Che Guevara, difundió audios y videos en los que promovía una campaña de desprestigio contra mi persona.

El episodio más complejo de esta campaña ocurrió cuando alias ‘Pablo Beltrán’, en entrevista con W Radio el 25 de noviembre de 2024, afirmó que en la mesa de negociación de enero de ese año, en La Habana, había entregado al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, una carpeta con información supuestamente incriminatoria sobre mí.

En dicha versión, aseguraba que desde 2018 yo lideraba una operación de narcotráfico desde el Pacífico hacia Estados Unidos, a través de cuatro corredores estratégicos.

Posteriormente, los medios preguntaron al ministro y a la cúpula militar si era cierto que el ELN estaba detrás del bloqueo a mi ascenso. Ellos lo negaron. No obstante, esta entrevista al cabecilla del ELN confirma lo que he venido denunciando, y fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.

SEMANA: ¿Qué ha pasado con el proceso de ascensos desde la llegada de Gustavo Petro?

O.M: El actual gobierno, de forma autónoma, ha tomado la decisión de negar el ascenso a oficiales seleccionados por la Fuerza para ese fin. Yo fui uno de esos casos.

SEMANA: ¿La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) influye en el proceso de ascenso de oficiales generales? ¿Cómo es eso?

O.M: Es una pregunta delicada. Por respeto, no puedo revelar la fuente, pero tengo indicios suficientes para responder afirmativamente. Lo confirmé el 30 de septiembre de 2024.

SEMANA: ¿Cuándo fue notificado de que no ascendería? ¿Qué razones le dieron?

O.M: El 28 de octubre de 2024, en una reunión con el Comandante del Ejército y los once brigadieres generales en estudio, se nos dijo brevemente:

“Saludos a todos. Yo ya pasé por esto. Estos son los oficiales con los que trabajará el Gobierno Nacional. Los demás no serán considerados para ascenso.”

No se dio ninguna explicación. No tengo investigaciones ni fallos en mi contra. Cuento con evidencia de que el Comité de Generales aprobó mi ascenso, pero el gobierno de Petro no.

Tengo confirmado, por personas que conocen el proceso, que los listados enviados al Ministerio —tras rigurosos estudios— son modificados. Esos cambios afectan directamente la moral de la tropa.

SEMANA: ¿Cómo fue la relación con el Gobierno Nacional y regional durante su trabajo en la División?

O.M: Como líder militar, ejecuté el Plan de Campaña del Comando del Ejército en las áreas asignadas, con el objetivo de desarticular las organizaciones armadas ilegales, con énfasis en sus economías ilícitas, proteger a la población civil, preservar la soberanía y contribuir a mantener un ambiente seguro.

Durante mi comandancia en la Fuerza de Tarea Titán obtuvimos resultados importantes: contra el ELN capturamos a 16 integrantes, logramos 80 presentaciones voluntarias y dimos de baja a 5 miembros en desarrollo de operaciones militares. Contra el Clan del Golfo logramos 129 capturas, 143 sometimientos a la justicia, 39 combates y 23 bajas en operaciones militares. Por estos resultados fui condecorado con la medalla del Ministerio de Defensa en julio de 2022.

Cuando asumió el actual gobierno, la primera actividad fue la visita del Alto Comisionado para la Paz a la Fuerza de Tarea Titán, seguida de un Consejo de Seguridad presidido por el Presidente de la República. Allí se informó a la cúpula militar y al gobierno sobre la contundencia de nuestras operaciones, sustentadas en procesos judiciales articulados con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Esa misma dinámica se replicó en la Séptima División, lo que resultó en 130 sometimientos a la justicia, 868 capturas, 60 combates con 24 bajas, y fuertes afectaciones al narcotráfico y a la extracción ilegal de minerales.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo estuvo bajo el mando de la Fuerza de Tarea Titán y la Séptima División? ¿Cuáles fueron las principales amenazas que enfrentó?

O.M: Asumí el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, con área de responsabilidad en el departamento del Chocó, el 12 de diciembre de 2020. Desde entonces, desarrollé operaciones militares contra el Frente de Guerra Occidental del ELN, conformado por cinco frentes con aproximadamente 850 hombres, incluyendo estructura armada y redes de apoyo al terrorismo.

También combatimos al Clan del Golfo, que en ese momento estaba conformado por seis subestructuras con cerca de 1.100 integrantes entre estructura armada y componente criminal.Posteriormente, recibí el mando de la Séptima División en la primera semana de septiembre de 2022, hasta diciembre de 2023.

Esta división tiene responsabilidad operacional en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, algunos municipios de Sucre y Bolívar, así como el municipio de Puerto Boyacá.

La integraban 23.000 hombres y mujeres valerosos que enfrentaron grupos armados organizados (GAO) como el ELN (1.402 integrantes de los Frentes de Guerra Occidental y Darío Ramírez Castro), las disidencias de las Farc (Frentes 18 y 36, con 230 hombres), y el Clan del Golfo (2.957 integrantes).

SEMANA: ¿Teme por su seguridad en estos momentos, por los duros golpes que le dio al ELN y al Clan del Golfo?

O.M: Por supuesto. El riesgo que enfrento actualmente es real, elevado y persistente. Más allá de la evidente campaña de desprestigio en mi contra, se han difundido acusaciones gravísimas y absolutamente infundadas, entre ellas, que supuestamente lidero una operación de narcotráfico con destino a los Estados Unidos, en presunta connivencia con estructuras criminales.

Ser objeto de una campaña de desprestigio —con denuncias en la Fiscalía— y haber sido mencionado por el cabecilla del ELN, Pablo Beltrán, en una entrevista radial el 25 de noviembre, me dan argumentos suficientes para solicitar al mando que se me mantenga el esquema de seguridad.

Por estas razones, y con el fin de salvaguardar mi integridad y la de mi núcleo familiar, interpuse las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y solicité formalmente la continuidad del esquema de seguridad que me ha sido asignado.