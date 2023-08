Maelo Ruiz rompe el silencio tras pasar angustiante momento en medio de balacera en Nariño: esto dijo el cantante

Al respecto, el artista dijo a la FM: “Estábamos cantando ‘Regálame una noche’ y mi equipo me sacó hacia un lado de la tarima, yo no entendía lo que pasaba. Esto son cosas que pasan, ya me había sucedido en Venezuela, por fortuna estamos bien”. También aclaró que esta situación no impedirá que se siga presentando en el país.