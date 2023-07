Por aparente celebración de contratos ilegales y abuso de función pública, exdirector de la cárcel de Nariño es investigado

Por inseguridad, gobernador de Nariño pide protección para la población civil

También se logró establecer que hacia las 7:47 a.m. de este sábado el intendente le alcanzó a escribir a su esposa un mensaje que decía: “Amor, me paró la guerrilla. No me vayan a llamar”. Desde ese momento no se tiene ninguna noticia acerca de su paradero.