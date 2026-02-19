Nación

Marchas hoy: miembros de Fecode exponen las razones de las marchas, aunque ganen más del mínimo

Domingo Ayala fue contundente con las intenciones de su sindicato para participar en la manifestación de hoy.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

19 de febrero de 2026, 12:54 p. m.
Presidente de Fecode explica por qué se unirán a las marchas del 19 de febrero.
Presidente de Fecode explica por qué se unirán a las marchas del 19 de febrero. Foto: Colprensa / Fecode / Montaje: Semana

En el marco de las manifestaciones propuestas por el Gobierno nacional, motivadas por la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) formará parte de las movilizaciones convocadas por Gustavo Petro este jueves 19 de febrero.

Puntos de concentración de las marchas hoy en Bogotá: prepárese y planee sus recorridos en la jornada del jueves

Los llamados a concentraciones tendrán como punto de encuentro la Plaza de Bolívar en Bogotá y en la plazoleta de San Francisco en Cali, en apoyo al aumento salarial defendido por el presidente de la República, ambas citadas a las 4:00 p. m. Particularmente, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), filial de Fecode, saldrá hacia la Plaza de Bolívar a las 2:00 p. m.

Domingo Ayala, presidente de Fecode, explicó en una entrevista con BLU Radio que la decisión de marchar se adoptó tras una reunión entre la federación y sus sindicatos filiales.

El presidente de Fecode, Domingo José Ayala, impulsó el acercamiento de Fecode con el Gobierno para la implementación del nuevo sistema de salud.
El presidente de Fecode habló sobre la participación de su sindicato en las manifestaciones del 19 de febrero. Foto: Fecode

Ayala afirmó que el propósito de participar en las movilizaciones es defender el concepto del “salario mínimo vital”, el cual, según dijo, está respaldado por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Constitución colombiana.

Nación

Cabecillas de una red criminal que hurtaba vehículos embargados fueron enviados a casa por cárcel

Nación

Estos son los detalles del helicóptero decomisado por el Ejército y que estaría al servicio de la mafia

Cali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

Nación

La carta hallada en el Bronx: una evidencia de la violencia que dominó el centro de Bogotá

4 Patas

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

Cali

Manifestaciones hoy en Cali: estas son las vías bloqueadas y rutas alternas que puede utilizar este jueves 19 de febrero

Bogotá

Puntos de concentración de las marchas hoy en Bogotá: prepárese y planee sus recorridos en la jornada del jueves

Nación

🔴 EN VIVO | Marchas en Colombia este 19 de febrero: manifestaciones generan congestión en algunas vías de Bogotá

Aunque los docentes oficiales suelen recibir remuneraciones superiores al salario mínimo legal, Ayala indicó que la movilización no es un reclamo por beneficio propio inmediato, sino una manifestación de solidaridad con la clase trabajadora que gana el mínimo, defendiendo un derecho que, según él, es fundamental para millones de colombianos.

“Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”, aseguró.

Ayala también reconoció que los docentes del sector oficial han logrado mejoras salariales a través de negociaciones colectivas; sin embargo, insistió en que la federación agrupa no solo maestros, sino también trabajadores administrativos y otros empleados del sector educativo, algunos de los cuales podrían estar en diferentes condiciones salariales.

Bogotá
Fecode formará parte de la manifestación sobre el salario mínimo en varias regiones del país. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Para este 2026, el presidente Gustavo Petro decretó el incremento del salario mínimo, fijándolo en un 23,7 %. Para Fecode, aunque el ajuste representa un avance, no resuelve completamente el rezago acumulado durante décadas.

Actualmente, Fecode agrupa a 34 sindicatos en todo el país y representa aproximadamente a 350.000 afiliados, según cifras entregadas por su presidente.

Durante la entrevista, Ayala fue cuestionado por su nueva faceta a nivel político, ya que será candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario. No obstante, sostuvo que su presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato.

Más de Nación

ed 2270

“La Nueva EPS ha abandonado a sus usuarios”: el duro reclamo del Tribunal de Buga por “inoperancia” de esta EPS

En Colombia, la legislación entrega una serie de claridades referente al uso de parqueaderos.

Cabecillas de una red criminal que hurtaba vehículos embargados fueron enviados a casa por cárcel

En unidad militar de Bogotá se encuentra este helicóptero que estaría al servicio de la mafia, según el Ejército.

Estos son los detalles del helicóptero decomisado por el Ejército y que estaría al servicio de la mafia

Roger Mina, gerente de Emcali

Vuelve al cargo: Procuraduría revoca suspensión provisional del gerente general de Emcali, Roger Mina

La carta se suma a los testimonios que documentan el clima de miedo que dominó el Bronx durante años.

La carta hallada en el Bronx: una evidencia de la violencia que dominó el centro de Bogotá

Varios de estos animales ingresaron siendo cachorros y crecieron viendo partir a otros mientras ellos se quedaban atrás.

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el viernes 20 de febrero

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.

El duro reparo del Tribunal de Bogotá a la Universidad Nacional que advierte límites de la autonomía universitaria

Noticias Destacadas