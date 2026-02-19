Marchas hoy: miembros de Fecode exponen las razones de las marchas, aunque ganen más del mínimo

En el marco de las manifestaciones propuestas por el Gobierno nacional, motivadas por la decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento del salario mínimo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) formará parte de las movilizaciones convocadas por Gustavo Petro este jueves 19 de febrero.

Puntos de concentración de las marchas hoy en Bogotá: prepárese y planee sus recorridos en la jornada del jueves

Los llamados a concentraciones tendrán como punto de encuentro la Plaza de Bolívar en Bogotá y en la plazoleta de San Francisco en Cali, en apoyo al aumento salarial defendido por el presidente de la República, ambas citadas a las 4:00 p. m. Particularmente, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), filial de Fecode, saldrá hacia la Plaza de Bolívar a las 2:00 p. m.

Domingo Ayala, presidente de Fecode, explicó en una entrevista con BLU Radio que la decisión de marchar se adoptó tras una reunión entre la federación y sus sindicatos filiales.

El presidente de Fecode habló sobre la participación de su sindicato en las manifestaciones del 19 de febrero. Foto: Fecode

Ayala afirmó que el propósito de participar en las movilizaciones es defender el concepto del “salario mínimo vital”, el cual, según dijo, está respaldado por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Constitución colombiana.

Aunque los docentes oficiales suelen recibir remuneraciones superiores al salario mínimo legal, Ayala indicó que la movilización no es un reclamo por beneficio propio inmediato, sino una manifestación de solidaridad con la clase trabajadora que gana el mínimo, defendiendo un derecho que, según él, es fundamental para millones de colombianos.

“Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”, aseguró.

Ayala también reconoció que los docentes del sector oficial han logrado mejoras salariales a través de negociaciones colectivas; sin embargo, insistió en que la federación agrupa no solo maestros, sino también trabajadores administrativos y otros empleados del sector educativo, algunos de los cuales podrían estar en diferentes condiciones salariales.

Fecode formará parte de la manifestación sobre el salario mínimo en varias regiones del país. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Para este 2026, el presidente Gustavo Petro decretó el incremento del salario mínimo, fijándolo en un 23,7 %. Para Fecode, aunque el ajuste representa un avance, no resuelve completamente el rezago acumulado durante décadas.

Actualmente, Fecode agrupa a 34 sindicatos en todo el país y representa aproximadamente a 350.000 afiliados, según cifras entregadas por su presidente.

Durante la entrevista, Ayala fue cuestionado por su nueva faceta a nivel político, ya que será candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario. No obstante, sostuvo que su presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato.