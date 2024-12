En prácticamente todos los Gobiernos de Colombia ha habido un poder, no detrás del trono, pero sí a su lado. Como los primeros mandatarios no tienen tiempo para manejarlo todo, necesitan lo que en inglés se llama un gatekeeper, es decir un portero para que filtre los problemas que les llegan.

Así como el anglófilo presidente Santos se asesoró de Tony Blair para hacer algunas reformas a la estructura jerárquica de la Casa de Nariño, Iván Duque admira las instituciones norteamericanas y se ha inspirado en ellas. En la Casa Blanca, el chief of staff manda, y María Paula Correa va a estrenar este cargo en Colombia.

En 2011, al expresidente lo invitaron a ser uno de los oradores principales del Summit de Concordia, una organización muy emblemática de la derecha. Matthew Swift, su fundador, necesitaba un director e Iván Duque le sugirió que no dudara en contratar a María Paula. Ella se convirtió en la número dos de esa organización. “Nos dejó un legado inmenso. Con María Paula uno nunca tenía que preocuparse por nada, porque ejecutaba todo . Es una de las mejores personas con las que he trabajado en mi vida”, sostiene Swift.

Ella, sin embargo, declinó el ofrecimiento que le hicieron de vincularse al Gobierno para dedicarse a terminar su carrera. Alicia Arango cuenta que la contrató para trabajar en Palacio cuando estaba a punto de graduarse. En su oficina asumió el rol principal de clasificar y responder la correspondencia del presidente. En este trabajo, ella administraba una estrategia novedosa: un sistema de felicitaciones personalizadas firmadas por Uribe. Así, María Paula se encargó de que en ese Gobierno, cada vez que un alcalde, párroco, colegio o deportista cumplía años, recibiera una tarjeta con un mensaje de puño y letra del presidente. “Es una mujer muy disciplinada, muy juiciosa, muy enfocada. Una persona que para trabajar no tiene horario”, cuenta la hoy ministra de Trabajo.

La jefe de gabinete no tiene fácil su trabajo con el Congreso. El gobierno no ha vivido allí la luna de miel de los primeros años.

En este puesto, Correa se convirtió en una de las personas más poderosas de Palacio. La salida de Jorge Mario Eastman de la Secretaría General aumentó su relevancia en el Gobierno. Por meses, el presidente decidió no reemplazar al hombre que tenía en sus manos el llamado computador de Palacio y le entregó sus funciones a ella. En la recordada reunión de Hatogrande quedó clara su influencia. En ese duro encuentro, todos los ministros pasaron al tablero, y algunos se rajaron. Correa diseñó y ejecutó ese evento con una metodología muy detallada de seguimiento de tareas.

Crear el cargo de jefe de gabinete constituye el corazón de la reforma que el Gobierno presentará en Palacio en los próximos días. También recrearán un puesto del mismo nivel, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) , que recogerá las funciones administrativas y de presupuestos que tenía el secretario general. Para este aún no hay un nombre confirmado, pues hasta hace unos días pensaban mantener la Secretaría General en cabeza de Víctor Muñoz. Sin embargo, el alto consejero presentó su renuncia después de verse involucrado en un episodio en las redes sociales. Por otro lado, establecerán una dirección de discursos a cargo del abogado Alejandro Salas.

“María Paula realmente es una superministra, pero nunca se ha sentido más ministra que los ministros”, dice una de las miembros del gabinete. Otro cuenta que ha cumplido un rol clave en los temas en los que los ministerios suelen entrar en conflicto, como la asignación del presupuesto o el Plan de Desarrollo. “Es una persona muy eficiente que ayuda a que todos cumplamos las metas”, asegura otro ministro.

La jefe de gabinete también tendrá a cargo la estrategia política, un renglón en el que a este Gobierno no le ha ido bien. Duque no vivió con el Congreso la llamada luna de miel del primer año, debido a que decidió no “repartir mermelada”. Eso, que en la teoría suena muy bien, en la práctica ha sido un inconveniente a la hora de recoger apoyos para los grandes proyectos legislativos del Gobierno.

Como jefe de gabinete, María Paula reunirá las funciones del secretario privado y las de estrategia política del secretario general.

En este aspecto, Correa no la tiene fácil, pues carece de experiencia en esas aguas turbulentas y su temperamento recio le ha impedido tener ascendiente sobre los parlamentarios. Ella es una mujer de trabajo, y no de relaciones públicas.

En este nuevo cargo, Correa tiene enormes ventajas, pero así mismo vulnerabilidades. En lo primero, arranca con el inmenso poder que da ser la persona de confianza no solo del presidente Duque, sino también del expresidente Álvaro Uribe. En las toldas uribistas hay críticos de Duque, no obstante, María Paula tiene una buena relación con los dos sectores. Además tiene un buen conocimiento de la escena internacional, fruto de sus años de trabajo en Concordia, en Nueva York.

Nadie puede discutir que posee don de mando. Esto constituye tanto un activo como un pasivo en un mundo lleno de egos y recelos como el del furibismo. Por un lado, una figura de autoridad contribuye a que las cosas se hagan, pero por el otro, la concentración de tanto poder en un solo cargo pisa muchos callos. En todo caso, el nombramiento de María Paula Correa como jefe de gabinete es una apuesta interesante que hoy registran con mucha expectativa tanto los seguidores del Gobierno como sus críticos.