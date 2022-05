“Me tapaba la boca para que no gritara”: los escalofriantes testimonios contra Fabián Sanabria

Este lunes, la Fiscalía General acusó ante la jueza 17 de Conocimiento de Bogotá el delito de acceso carnal violento agravado al profesor universitario Fabián Sanabria Sánchez. Cabe recordar que los testimonios que comprometen al docente son realmente desgarradores y lo tienen hoy en una situación muy compleja en materia judicial

SEMANA ha venido revelando detalles de este expediente, uno de los más contundentes relacionados con hechos de abuso sexual, tratándose además de una persona que gozó durante muchos años de reconocimiento como analista y académico en diferentes escenarios, incluso en televisión.

Uno de los testimonios más comprometedores es el de un joven llamado Stiven. En la audiencia de este lunes, la fiscal del casó leyó los hechos que lo vinculan con un supuesto abuso que ocurrió en el apartamento del profesor Sanabria: “Despierta la ira de su agresor quien lo abofetea haciéndolo sangrar por la boca. Posteriormente, encontrándose el joven herido y consternado por lo que estaba pasando, lo recuesta en la cama”, relató la fiscal.

“Él le había colocado seguro a la puerta tan pronto yo entré, y yo tenía muchísimo mareo y él cogió un cinturón como si quisiera atarme a la cama y no podía, como si quisiera amarrarme; y su expresión en su cara era como si algo se hubiera apoderado de él en esos momentos y no fuera él, sino que fuera un ente (llora)”, agregó el denunciante.

Su relato continúa: “En ese momento que él ve la sangre, es como si un monstruo en él se hubiera despertado y empezó a golpearme con el cinturón, empezó a darme correazos. Me decía que no gritara, que si me dejaba dar unito más, él me dejaba ir. Me dijo: ‘Déjate consentir como los gatos’, esas palabras nunca se me van a olvidar”.

SEMANA había revelado en su momento detalles del escrito de acusación contra el profesor Sanabria. El relato es escalofriante.

La situación se habría ido tornando más crítica. “Recuerdo que él me tapaba para que no gritara”. Según la víctima, Sanabria le decía: “Yo te quiero golpear las nalgas, te quiero dar un correazo en las nalgas”.

El supuesto abuso se extendió hasta la penetración, aunque la víctima advierte que el placer de su agresor no era ese acto, sino “someterlo”, tenerlo en el sitio que estaba, atado y rogando por su libertad. Cuando lo desató, de acuerdo con el relato, Sanabria dijo que “lo había pasado muy rico”. Todo duró unos 20 minutos. El afectado tardó en reincorporarse y aseguró que se levantó en silencio, tomó su hoja de vida, salió del apartamento y se subió a un taxi, con su boca todavía ensangrentada por los golpes.

Cuando llegó a su casa, “subí hasta el quinto piso donde yo vivía, en completo silencio, entré, tomé una ducha y me metí en las cobijas de mi cama a llorar”. Supuestamente, al día siguiente, Sanabria le habría enviado un correo, que reposa en el expediente. El joven, de 25 años, refirió que en ningún momento se sintió atraído físicamente por su supuesto agresor y que, desde lo sucedido, su vida cambió.

Como si fuera poco, otra denuncia indica que Sanabria cometió un acto de agresión sexual en el Museo Nacional de Bogotá, en el lanzamiento de un libro. El denunciante relató:

“Él pasó muy cerca mío, me agarró el pene, lo soltó y siguió su camino… En ese momento me sentí avergonzado y seguí mi camino a saludar al amigo de mi padre, sin contarle”, recuerda la presunta víctima mientras advierte que no denunció a tiempo por la misma razón expuesta en los otros casos. “Se rieron, solo por el hecho de haber sido acosado por una persona homosexual, como si se tratara de una broma y no de un acoso”.

Una tercera denuncia fue presentada por un joven que aseguró que Sanabria lo tocó constantemente y sin permiso durante un evento público.

En estos casos el docente se ha declarado inocente, insistiendo que todas sus relaciones han sido consensuadas y que jamán ha abusado o acosado sexualmente a los estudiantes. Igualmente, ha insistido en que todo esto se trata de una persecución en su contra fomentada por un grupo de docentes.