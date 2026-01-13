Nación

MinDefensa convoca a junta de inteligencia tras denuncia de espionaje contra el Ministro de Justicia

Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que el encargado de la cartera, Pedro Sánchez, se reunirá de manera virtual con la cúpula militar y de Policía.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 3:13 p. m.
Tras la grave denuncia este martes, 13 de enero, del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, sobre estar siendo víctima de un espionaje por parte de las autoridades colombianas, bajo el mando del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, este último convocó a una junta de inteligencia extraordinaria.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga. Este último denunció que el espionaje en su contra salió del Ministerio de Defensa. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Fuentes del Ministerio de Defensa, indicaron que el ministro Sánchez habló directamente con el ministro Idárraga para tomar acciones y ordenar las investigaciones a las que haya lugar para esclarecer los hechos.

Así mismo, indicaron las fuentes, que la orden del espionaje denunciado por Minjusticia no salió del Ministerio de Defensa.

De acuerdo con la información entregada desde el Ministerio de Defensa a SEMANA, en la reunión virtual que sostendrá el ministro Sánchez, desde Estados Unidos, se buscará el origen que dio lugar al espionaje contra el ministro Idárraga.

Según la denuncia de Idárraga, su celular fue objeto de lo que sería una clonación o copia espejo, en donde los interesados obtuvieron toda la información en tiempo real de sus conversaciones.

El encargado de la cartera Justicia, quien era el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, venía denunciando graves casos de posible corrupción dentro del Ejército Nacional.

Fuentes cercanas al ministro Sánchez indicaron que el alto funcionario estaba altamente preocupado por la denuncia de su compañero de gabinete, a quien le expresó su apoyo para esclarecer la delicada situación.

Según el ministro Idárraga, la orden del espionaje en su contra, presuntamente estaría a cargo de la contrainteligencia militar, bajo el mando del sargento viceprimero Darwin Rodríguez.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que el suboficial Rodríguez, se encuentra en comisión en el despacho del Ministerio de Defensa y lleva 21 años en la fuerza, y su trayectoria militar ha sido en inteligencia.

Idárraga, además, advirtió, que el espionaje ordenado desde el Mindefensa en su contra, terminó en seguimientos ilegales a sus hijas. “Creo que hay un sector (…) preocupado en este tipo de situaciones para venderse a la oposición”, dijo.

Según las fuentes del Ministerio de Defensa, el ministro Pedro Sánchez, se comunicó con la Fiscal General de la Nación y el Procurador para que tomen las respectivas medidas desde sus competencias.

