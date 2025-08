MinDefensa Pedro Sánchez anuncia acciones legales por chats que lo vinculan con presuntos actos de corrupción y traición

Las acusaciones infundadas y calumniosas que me vinculan con supuestos actos de traición al Gobierno y corrupción, no solo mancillan mi honor y reputación, sino que también constituyen un grave intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y socavar la confianza entre estas y…

“Para no poner en riesgo la vida de la persona que me contactó, me abstengo de publicar el diálogo completo. No obstante, haré públicos unos chats sumamente delicados, una conversación que comprometería tanto al ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, como al General (R) del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, alias Ajuaa”, escribió Chala Sáenz.