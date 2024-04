Mindefensa respondió a informe del CICR que dejó mal parado al gobierno sobre el orden público en el país; “es una realidad”, dijo

“En Colombia hay comunidades enteras que no pueden transitar libremente por su territorio porque el miedo y la zozobra sigue condicionando la vida de estas personas. Para la población civil el respeto del DIH no es algo abstracto, por el contrario, significa mucho. El respeto del DIH mitiga la barbarie de la guerra y puede representar un alivio concreto para las personas afectadas en medio de la incertidumbre y el dolor que provoca la violencia, Estas obligaciones deben cumplirse independientemente de que existan o no diálogos de paz”, dijo Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia.