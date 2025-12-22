MinHacienda, Germán Ávila, deberá explicar cómo negoció la venta de títulos de tesorería a inversionista extranjero

Los contralores Luis Enrique Abadía y Libia Yolima Poveda le pidieron explicaciones al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que, en el término de dos días, entregue toda la información necesaria sobre la forma en que hizo la operación para vender los títulos de tesorería clase B a un inversionista extranjero.

Esos títulos de tesorería hacen parte de la deuda pública a largo plazo que emite el Gobierno Nacional, específicamente el MinHacienda, para financiar gastos del presupuesto general y operaciones temporales que representan una forma de inversión y financiación para el Estado.

La petición de la Contraloría se dio después de que, el pasado 22 de diciembre de este año, a la delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras le llegara una denuncia ciudadana que alertaba sobre inconsistencias en ese negocio. La contralora Aura Marina Sánchez quedó ahora a cargo de recibir la respuesta del Ministerio de Hacienda.

En dicha denuncia se mencionó que, “en “en el mercado de deuda pública colombiana, hoy diciembre 19 de 2025 se están pasando registros de emisiones por parte del ministerio de hacienda por más de 20 billones de pesos a tasas 40 puntos básicos fuera de mercado sin un criterio justificado, en detrimento de las finanzas de la nación y por fuera de los programas de emisión normales que evitan este tipo de detrimento en favor de un tercero específico””.

Por eso, el ministro Germán Ávila deberá entregar información a la Contraloría para que explique si se trató de una nueva emisión de deuda o de la venta de títulos del portafolio de la Tesorería; el monto vendido por cada título involucrado y la tasa de la operación, y si el negocio se hizo consignado al valor de compra de esos conceptos.

El gobierno Petro también deberá informar cómo estructuró la venta, quién fue el comprador y cuál fue el motivo final que validó la operación. Toda esa información deberá ser entregada antes de la noche de Navidad.

El documento de la Contraloría fijó “dos días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación” para que el Ministerio de Hacienda entregue todas las explicaciones correspondientes a la venta de esos títulos de tesorería.

Esta es la solicitud de la Contraloría: