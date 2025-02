“Durante el encuentro, se socializó el comunicado de AstraZeneca respecto a la decisión de Luye Pharma Hong Kong Limited, compañía a la que le vendió los derechos del producto Seroquel, de no continuar con la comercialización de ninguna de las concentraciones y formas farmacéuticas de quetiapina. Asimismo, AstraZeneca presentó información sobre las unidades disponibles y la cobertura estimada con base en el histórico de la demanda”, expresó.

Entre las conclusiones de encuentro, el Ministerio señaló que actualmente no hay riesgo de desabastecimiento para la quetiapina en tabletas de liberación convencional, “teniendo en cuenta que el mercado está siendo suplido por los titulares Heterolabs y Tecnoquímicas, quienes han sido los principales proveedores de este mercado para los canales institucional y comercial respectivamente. No obstante, la marca Seroquel ya no estará disponible en el mercado”, dijo el ministerio.