Ministro Luis Fernando Velasco afirma que el presidente Petro no “busca modificar la Constitución para habilitar su reelección”

El jefe de la cartera del Interior afirmó que el presidente Petro no está interesado en modificar la Constitución Política, con el objetivo de buscar su reelección.

Desde el departamento de Córdoba, el jefe de Estado señaló que no ha mencionado la asamblea nacional constituyente, echándole la culpa a la prensa de malinterpretarlo, pese a que sí la mencionó en el pasado evento.

Además, en ese escenario, indicó que ha venido hablando de un poder constituyente para impulsar sus reformas sociales, cuyo camino, dijo, no es su reelección.

Petro dice que no va por la reelección: “No quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″. En su constituyente va contra la justicia

Contexto: Petro dice que no va por la reelección: “No quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″. En su constituyente va contra la justicia

“Ojalá se propaguen los comités de la reforma agraria campesina, ojalá puedan salir en grandes movilizaciones. Hay quienes ahora le tienen temor a la palabra democracia, incluso creen que la democracia no es el pueblo, que se destruye la democracia si se convoca al pueblo a expresarse, a movilizarse, a organizarse y a tener poder ”, expresó Petro.

También afirmó: “Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún que para reelegirme; los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la Constitución para ello”.