“Nicolás Petro no va preacordar nada”, la dura advertencia que hizo la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro

El abogado Alejandro Carranza señaló que no hay ninguna posibilidad de que Nicolás Petro firme o llegue a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar responsabilidad o buscar algún mecanismo de terminación anticipada del proceso. Es un asunto que, en su criterio, está zanjado y que no requiere de análisis.

“Porque no se trataba de decir que se colaboraba con la justicia para conseguir algunos fines personalísimos de ella, si no se trataba de desprestigiar la justicia y de conseguir una economía procesal que aquí no se tiene y que no se tendrá, porque la defensa Nicolás Petro no va a preacordar nada con la Fiscalía. La defensa Nicolás Petro dará la batalla y pondrá su último esfuerzo para demostrar el sesgo institucional, para demostrar la afectación que se le hizo a la justicia en este caso”, señaló el abogado.