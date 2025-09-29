Suscribirse

Nación

Nicolás Petro pide “replantear la permanencia” de la fiscal Lucy Laborde en su caso

El hijo del presidente de la República tiene pendiente una imputación de cargos por hechos de corrupción.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

29 de septiembre de 2025, 6:05 p. m.
Carta
La defensa de Nicolás Petro le escribió una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo por la delegada del caso, Lucy Laborde. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

A solo dos días de la audiencia de imputación de cargos fijada contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, por hechos de corrupción, su defensa le escribió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para pedirle que replantee la permanencia de la delegada en este caso.

“Exigir que las denuncias penales y disciplinarias ya presentadas contra la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt sean tramitadas con celeridad y sin dilaciones, garantizando que no se archiven ni se desplacen al olvido”, señala la carta a la fiscal general.

Nicolás Petro se va a juicio: se rompe todo acercamiento con la Fiscalía en caso por lavado de activos.
Nicolás Petro se va a juicio: se rompe todo acercamiento con la Fiscalía en caso por lavado de activos. | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

La defensa del hijo del presidente advirtió que radicó las denuncias correspondientes contra la fiscal Lucy Laborde, no con el ánimo de afectar la justicia, sino con el propósito de establecer su responsabilidad en lo que consideran una filtración a una campaña presidencial con detalles de un proceso judicial.

“No se trata de impedir la acción de la justicia, sino de asegurar que esta actúe con objetividad, con el mismo rigor que se aplica contra Nicolás Petro, también en defensa de los derechos de Laura Andrea Ojeda Estupiñán”, dijo el abogado Alejandro Carranza en su carta a la jefa del ente acusador.

Nicolás Petro y Laura Ojeda.
Nicolás Petro y Laura Ojeda. | Foto: SEMANA

Nicolás Petro, a través de su abogado, le pide a la fiscal general Luz Adriana Camargo que los casos relacionados con hechos de corrupción, y que harán parte de la imputación de cargos del próximo primero de octubre, los adelante un fiscal diferente a Lucy Laborde, tras advertir que allí mismo estaría la coherencia en materia de independencia judicial, que es la exigencia de la funcionaria.

“De nada sirve reclamar autonomía mientras filtra información a Victoria Eugenia Dávila, utiliza el caso de Laura para asegurar impunidad a Dayssuris, paraliza radicados que comprometen a terceros y protege a la madre de la testigo, implicada en el manejo de bienes. Esa contradicción convierte en artificio la independencia que dice defender, más aún si se basa en un celular obtenido de forma ilícita”, dijo el abogado.

Contexto: Fiscal del caso Nicolás Petro ganó el pulso: retiran el apoyo que le habían “impuesto” y que ponía en riesgo su independencia

La defensa de Nicolás Petro insistió en que no hay ningún ataque a la independencia de la justicia y que la fiscal busca revictimizarse. Sin embargo, lo que realmente existe —a juicio de Petro— es una “cortina de humo” para esconder lo que considera el elemento fundamental de la investigación: favorecer los intereses de la testigo en este caso, Day Vázquez.

“La Fiscalía General de la Nación no puede prestarse para esas maniobras. Si el país confía en la justicia, es porque la justicia no se alquila a candidaturas, ni se somete al cálculo político de quienes hacen de las filtraciones un método y de las audiencias un espectáculo”, añade la carta a la fiscal Camargo.

El abogado incluso le pidió a la fiscal general revocar el principio de oportunidad que tiene Day Vázquez, al advertir que ella incumplió su deber constitucional de decir la verdad en este proceso.

Day Vásquez
Day Vásquez | Foto: Instagram @des_coneva

