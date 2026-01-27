“No ejerza represalia o persecución en mi contra”, la petición de una fiscal a Luz Adriana Camargo tras polémica resolución

La resolución que se convirtió, según funcionarios de la Fiscalía, en una clara afectación a la autonomía e independencia de los fiscales, se sentó en dos argumentos centrales que resultaron irrisorios y “falsas motivaciones”, que —según la afectada— la dejan en riesgo de seguridad personal y laboral.

La fiscal Luz Samira Rodríguez tenía lista una imputación de cargos contra un fiscal que, de acuerdo con las denuncias, buscaba o presionaba testigos para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Horas antes de la imputación, la fiscal Luz Samira fue notificada de una resolución que la sacaba de la investigación que lideró por dos años.

La resolución firmada por Luz Adriana Camargo advirtió que la fiscal Luz Samira tenía “numerosas” investigaciones disciplinarias y que, además, el caso que estaba investigando tenía dos radicados y fiscales distintos; así las cosas, se generaba una “duplicidad de esfuerzos investigativos, puede originar el riesgo de decisiones enfrentadas por un mismo devenir fáctico y propicia la dispersión de esfuerzos y recursos”.

La fiscal Luz Samira le redactó un documento a la fiscal Camargo para explicarle lo que parecía confuso o falso: que las motivaciones de la resolución estaban en un error, que la jefe del ente acusador fue malinformada. No existen las investigaciones disciplinarias y los dos radicados quedaron conexados hace varios días en un solo proceso.

“Estos hechos, ocurridos antes de la expedición y comunicación de la resolución que se cuestiona, demuestran que el problema de la duplicidad ya estaba siendo gestionado y solucionado por las fiscales a cargo, a través de los mecanismos procesales idóneos”, señaló la fiscal Luz Samira en su comunicación.

“Falsa motivación”: duro reclamo a Luz Adriana Camargo por resolución que afectó investigación relacionada con el caso Uribe

En ese documento la fiscal le pide a su jefe, Luz Adriana Camargo, que no ejerza represalias o persecuciones en su contra por las decisiones que se tomaron y la forma en que fue notificada para apartarla del proceso contra el fiscal investigado por, supuestamente, buscar testigos contra el expresidente Uribe.

“Respetuosamente solicito no se ejerza ningún tipo de represalia o persecución en mi contra y no ser trasladada a otra ciudad, toda vez que estoy cumpliendo mi deber legal y constitucional con honor institucional”, advierte el documento de la fiscal dirigido a Luz Adriana Camargo.

Una resolución firmada por Luz Adriana Camargo frenó una imputación a un fiscal investigado por buscar testigos contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto: Suministrada (API)

Algunos expertos penalistas y hasta funcionarios de la Fiscalía advierten que este evento, con la resolución que saca la fiscal del proceso horas antes de la imputación y lo que ocurrió con el caso de Augusto Rodríguez, director de la UNP, en el que también frenaron una imputación, se convierte en un grave riesgo para la autonomía e independencia de los fiscales.

“¿Quién se atreve a tomar una decisión con esos riesgos?”, advierten los fiscales que hablaron con SEMANA.