Miguel Uribe Turbay: Fiscalía anunció a la Corte Suprema importante resultado sobre el magnicidio

SEMANA conoció que la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, le anunció a los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que en los próximos días se conocerá un resultado relevante sobre el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de un mitin político en el occidente de Bogotá.

El anuncio se conoció horas más tarde de que Camargo estuviera ante los magistrados que la eligieron para ese cargo, presentando el balance de segundo año de gestión al frente de la entidad, en las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de la capital del país.

Amenazan a los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esta es la denuncia de la Fiscalía

Este medio conoció por fuentes internas que asistieron a ese balance que los magistrados le hicieron varias preguntas sobre el avance de varios casos de relevancia nacional, entre ellos, el crimen del entonces senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Ante ese interrogante, la fiscal Camargo le anunció a los magistrados de la Sala Plena que en los próximos días se conocerá un resultado muy importante de esa investigación, que podría empezar a dejar al descubierto a los autores intelectuales de ese crimen, es decir, a quienes organizaron el asesinato de Uribe Turbay.

La Fiscalía ha logrado capturar a nueve personas que participaron y ejecutaron el atentado contra el congresista que fue atacado por un menor de edad que accionó un arma de fuego contra su integridad en medio de un mitin político que realizó en el parque El Golfito, en el sector de Modelia (Fontibón).

¿Cómo le fue a la fiscal en su segundo año de gestión?

SEMANA reveló en abril del año pasado que Luz Adriana Camargo dio un polémico balance que dejó desanimados a varios magistrados de ese alto tribunal. Su balance se basó en aspiraciones que tenía para mejorar procedimientos, pero no en resultados concretos al frente de la entidad.

Sin embargo, esta rendición fue diferente, pues varios togados que asistieron al encuentro calificaron su participación como un balance “claro” de la gestión que ha venido adelantando al frente de la Fiscalía General de la Nación, y explicaron que “por primera vez llegó con resultados extraordinarios”.

Los magistrados de la Sala Plena le insistieron a la fiscal Camargo la importancia de avanzar en la identificación y judicialización de autores materiales en delitos, pero también de los responsables intelectuales y los líderes de organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana.