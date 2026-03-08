Tras ganar la Gran Consulta por Colombia, así recordó Paloma Valencia a Miguel Uribe Turbay

El 7 de junio del año pasado, mientras estaba ofreciendo un discurso en un parque en el barrio Modelia de Bogotá, un sicario se acercó y baleó al senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Gravemente herido, Turbay fue trasladado a un hospital cercano y luego a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde murió el 11 de agosto.

“Es nuestro momento de gobernar”: Paloma Valencia exalta a sus compañeros tras ganar la Gran Consulta

Ahora, este domingo 8 de marzo, Paloma Valencia lo recordó luego de ganar la Gran Consulta por Colombia, tras obtener más de tres millones de votos en las urnas.

“Quiero honrar la memoria de nuestro mártir Miguel Uribe Turbay. Miguel nos duele en el corazón todos los días, desde que lo asesinaron. Miguel, aquí estamos pensando en ti, empeñados en que tu muerte no sea una más, eres el símbolo de todo lo bueno, lo noble, lo bello...”, dijo Valencia.