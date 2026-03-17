Nación

Amenazan a los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esta es la denuncia de la Fiscalía

Los autores materiales del asesinato serían los responsables de las intimidaciones al equipo del ente investigador.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 11:44 a. m.
La tumba del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el cementerio central, en Bogotá.
La tumba del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el cementerio central, en Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que los investigadores que tratan de identificar a todos los responsables detrás del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fueron amenazados, al parecer, por las personas que ejecutaron el crimen en contra del político del partido Centro Democrático.

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