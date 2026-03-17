Amenazan a los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esta es la denuncia de la Fiscalía

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que los investigadores que tratan de identificar a todos los responsables detrás del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fueron amenazados, al parecer, por las personas que ejecutaron el crimen en contra del político del partido Centro Democrático.
La Fiscalía denunció amenazas contra los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La fiscal Luz Adriana Camargo advirtió que los responsables serían los autores materiales del asesinato del precandidato presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9MjGJS9oaU— Revista Semana (@RevistaSemana) March 17, 2026
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