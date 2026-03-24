Iván Márquez, Jhon 40 y Zarco Aldinever son los principales responsables del crimen contra Miguel Uribe Turbay

SEMANA reveló este fin de semana la prueba reina que da cuenta de que las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron las responsables de asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Con esa información pública, la Policía y la Fiscalía revelaron las siete órdenes de captura y las millonarias recompensas que ofrecen para dar con su paradero.

Con un cartel titulado “Los más buscados por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay”, las autoridades revelaron los nombres, alias y los rostros de los criminales que estuvieron detrás del crimen que se ejecutó en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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El cartel de los más buscados por ese hecho arranca en una recompensa de 5.000 millones de pesos por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, el principal cabecilla de esa disidencia que ha utilizado Venezuela como su escondite para seguir ocultándose de las autoridades y dando órdenes criminales fuera de Colombia.

A Márquez le siguen Gener García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, los exguerrilleros de las Farc que hicieron parte de la firma del acuerdo de paz y decidieron rearmarse para seguir provocando muerte y violencia, como el caso del senador y precandidato presidencial Uribe Turbay. Por esas dos personas la recompensa es de 4.000 millones de pesos.

En la lista también aparecen Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda; Diogenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo; y Kendra Téllez Alvarez, alias Yako. Por estos individuos las recompensas empiezan desde los 500 y van hasta los 2.000 millones de pesos.

Estas órdenes de captura se conocieron días después de que SEMANA reveló en exclusiva la confesión de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien participó en la articulación del crimen y terminó confesando que fue hasta los refugios de la Segunda Marquetalia para recibir la orden de asesinar al líder político.

El Viejo le contó a la Fiscalía que el Zarco Aldinever, uno de los hombres más cercanos de Iván Márquez en la Segunda Marquetalia, fue el encargado de dar la orden para cometer el magnicidio contra el precandidato presidencial Uribe Turbay.

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“Se acaban de recibir siete órdenes de captura contra los autores intelectuales, quienes serían cabecillas de la Segunda Marquetalia; por ello, se ha dispuesto un ofrecimiento público, una gran recompensa, orientando a lograr su pronta ubicación y captura”, confirmó el general Willian Rincón, director de la Policía Nacional.

Casi un año después del magnicidio contra el político del Centro Democrático, la Fiscalía ha logrado capturar a nueve personas que habrían participado en la ejecución del crimen, pero estos son los primeros pasos que las autoridades revelan sobre los autores intelectuales detrás de este crimen.