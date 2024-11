“No es una opción viable encerrarnos hasta que aparezca una vacuna”: Duque

El presidente Iván Duque aseguró que no es una opción viable para la sostenibilidad de las sociedades sencillamente decir: "Vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna; tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle”.

“Nosotros los colombianos no podemos caer en el derrotismo de decir que en algún lugar no hemos sido lo suficientemente juiciosos, y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos; no. Nosotros, como sociedad, tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante”, señaló el jefe de Estado.

De la misma forma, recalcó que “nosotros tenemos muchas más alternativas en nuestra disciplina y en nuestra cultura ciudadana que quedarnos en el discurso de encerrarnos hasta que aparezca una vacuna”.